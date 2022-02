Abandons massifs à la formation aux adultes : « Qu’est-ce qui va leur arriver? »

Cette réforme dite du renouveau pédagogique avait un objectif précis : arrimer les exigences et les objectifs du programme d’études secondaires à la formation des adultes (FGA) à ceux de la formation des jeunes.

Un objectif louable, selon Sylvie Lemay, mais qui a été exécuté sans prendre suffisamment en considération le profil différent des élèves de la FGA et en oubliant que l’enseignement au secteur des jeunes et l'enseignement au secteur des adultes constituent deux mondes bien différents .

Résultat : un programme plus difficile, trop difficile, et mal adapté aux besoins de cette clientèle particulière, selon elle.

Un constat partagé

Ce constat, elle n’est pas la seule à le faire. Daniel Tousignant, ex-gestionnaire d’un centre d’éducation aux adultes jusqu’en 2020, et Pascale Pagé, enseignante de français à la FGA, sont du même avis.

La réforme était pleine de bonne volonté , selon cette dernière. Mais elle nous a tiré dans le pied , lance-t-elle. On se retrouve maintenant avec des cours qui dépassent parfois les exigences demandées au secteur des jeunes. Les attentes deviennent irréalistes, et le défi est insurmontable pour plusieurs à son avis.

« Pour un élève moyen ou qui a de la difficulté, c’est comme demander à quelqu’un qui a l’habitude de marcher dix minutes par jour d’aller grimper l’Everest! » — Une citation de Pascale Pagé, enseignante de français à l'éducation des adultes au Centre Champagnat

On a oublié à qui on s’adressait, indique de son côté Daniel Tousignant. Ce sont des élèves qui ont souvent des difficultés depuis longtemps. On leur dit que l’éducation aux adultes va leur permettre de les amener un peu plus loin, mais ce n’est plus le cas.

Daniel Tousignant était jusqu'en mars 2021 gestionnaire dans un centre d'éducation des adultes. Il trouve important de dénoncer la situation dont il a été témoin dans les dernières années à la FGA et qu'il considère comme inacceptable. Photo : Courtoisie de Daniel Tousignant

« Ce qu’on constate depuis 2016 est un échec. [...] On est dans une situation où on a des jeunes qui retournent sur les bancs d’école et qui, rapidement, se retrouvent face à un échec et doivent abandonner leur projet scolaire. » — Une citation de Daniel Tousignant, ex-gestionnaire d'un centre de formation des adultes

La hausse des abandons, le vrai problème

Dans leurs classes, Sylvie Lemay et Pascale Pagé font le même constat : les abandons sont nombreux et fréquents.

Le principal problème, résume Mme Pagé, ce n’est pas tant le nombre d’élèves qui échouent que tous ceux qui ne se rendent même pas à l’examen. Ils abandonnent avant même les premières évaluations parce que le défi leur semble insurmontable, selon elle.

Pour beaucoup qui ont des enfants, un travail et souvent des troubles d’apprentissage lourds, ça ne marchera pas. Soit ils vont frapper un mur à l’examen, soit ils vont abandonner, ce qui est malheureusement souvent le cas , confie-t-elle.

Beaucoup abandonnent leur projet de raccrochage scolaire ou de réorientation et préfèrent aller se trouver un emploi, chose tentante dans ce contexte de pénurie générale de main-d'œuvre, explique de son côté Sylvie Lemay.

« Les jeunes voient la quantité de notions à assimiler dans un même module et ils se découragent. [...] Il faut essayer de les motiver, mais beaucoup lâchent quand même. » — Une citation de Sylvie Lemay, enseignante en mathématiques à l'éducation des adultes

Une des raisons expliquant la hausse de la difficulté du programme, selon elle, est la nouvelle division de la matière à assimiler. Désormais, chaque cours comprend moins de modules qu'avant. Au lieu de devoir réussir plusieurs examens couvrant chacun une petite quantité de matière, les élèves doivent réussir un nombre réduit de grosses évaluations.

Les nouveaux cahiers d'exercices utilisés par les élèves suivant le cours de mathématiques de troisième secondaire à la formation générale des adultes. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

La quantité de matière qu’un élève doit retenir pour réussir son épreuve est beaucoup trop grande , affirme Daniel Tousignant. Au lieu d’y aller à petits pas, on demande aux élèves de prendre de trop grosses bouchées , selon lui.

Des taux de persévérance et de succès en chute libre

Ces impressions sont confirmées par des chiffres. Selon des données compilées par Radio-Canada auprès de centres de services scolaires de la région de Montréal, le pourcentage d’élèves qui sont parvenus à réussir les différents modules de mathématique en secondaires 3 et 4 au cours des cinq dernières années (2016-2020) a été nettement inférieur aux pourcentages des cinq années précédentes (2011-2015).

Dans l’un des centres de services scolaires, 56 % des élèves ayant commencé le cours de mathématiques de troisième secondaire en FGA parvenaient à le terminer avec succès dans les années précédant la réforme. Cette proportion a chuté à 14 % pour la période allant de 2016 à 2020.

En mathématiques de quatrième secondaire, ce taux est passé de 40 % avant la réforme à 23 % après celle-ci.

Les résultats vont dans la même direction pour les autres centres de services scolaires qui ont accepté de partager leurs données.

Or, comme le souligne Daniel Tousignant, l'un des principaux préalables aux formations professionnelles, c'est les mathématiques.

Est-ce qu’on aurait permis au secteur des jeunes de mettre en place une réforme où on se retrouve avec deux fois plus d’abandons? Non, ça aurait été inacceptable! lance-t-il.

La formation générale des adultes en bref Environ 159 000 élèves étaient inscrits à la formation générale des adultes (FGA) dans près de 200 centres d’éducation des adultes (CEA) en 2019, selon les données gouvernementales les plus récentes. Les cours offerts à la FGA permettent d’obtenir un diplôme d’études secondaires (DES), d’accéder à des programmes menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) et de suivre des cours préalables qui permettent d’accéder à un programme d’études collégiales (DEC). La formule des cours offerts à la FGA est bien différente de celle associée à la formation générale des jeunes (FGJ). À la FGA, plutôt qu’un groupe d’élèves de même niveau suive des cours de style magistral, l’enseignement est individualisé. Plusieurs élèves de niveaux différents évoluent à leur rythme au fil d'exercices proposés dans des cahiers de travail; ils sont supervisés par un enseignant qui les guide dans leurs apprentissages.

Obtenir des diplômes équivalents

Le président de la Table des responsables de l’éducation des adultes du Québec (TRÉAQ), Richard Coulombe, a participé à la rédaction du nouveau programme et défend la réforme du ministère de l’Éducation.

Le programme est plus difficile pour les adultes, oui, mais il est aussi plus difficile pour les jeunes, affirme-t-il. On offre un diplôme d’études secondaires comme au secteur des jeunes. Donc, il faut que ça soit équivalent. Et l’objectif est atteint, selon lui : Sur le plan des exigences, du contenu et de la valeur du diplôme, c’est équivalent.

Lui-même directeur adjoint d'un service de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, M. Coulombe fait remarquer que le profil des étudiants à la FGA a changé au cours de la dernière décennie. Moins d’élèves s’y inscrivent, ce que les chiffres confirment, notamment parce que le secteur des jeunes a mis en place des mécanismes pour assurer la rétention des élèves, explique-t-il.

« La proportion d’élèves qui nous arrivent avec des troubles d’apprentissage a augmenté de façon significative. Il faut faire attention quand on compare ces deux époques [avant et après la réforme]. » — Une citation de Richard Coulombe, président de la Table des responsables de l'éducation des adultes du Québec

M. Coulombe est également d’avis que la nouvelle structure de cours, avec moins d’examens, mais de plus grosses bouchées par module, est plutôt un avantage pour les élèves. Certains trouvent moins décourageant d’avoir trois modules à faire que dix. Ils ont moins d’occasions de bloquer.

En effet, contrairement aux jeunes, qui doivent obtenir la note de passage sur la moyenne des évaluations de l’année entière, les adultes ne peuvent passer au prochain module sans avoir réussi le précédent. Pour les adultes, un module réussi est un acquis. Les jeunes, eux, s’ils échouent leur année scolaire, ils doivent la reprendre en entier.

C’est comme mettre de côté tout un pan de la population

Les conséquences de la baisse de réussite des élèves de la FGA passent inaperçues, mais n’en sont pas moins graves, selon Sylvie Lemay, Pascale Pagé et Daniel Tousignant.

Qu’est-ce qui va arriver avec ces personnes-là? Je ne sais pas , s’inquiète la première.

La persévérance scolaire, si elle n’est pas soutenue, est très difficile à maintenir , confie de son côté Pascale Pagé. Nos élèves se plaignent et nous disent : "Moi, je veux avancer, je veux m’en sortir, mais on dirait que le système ne veut pas." Des propos qui lui crèvent le coeur et qui lui donnent la conviction qu’un groupe entier de la population est mis à l’écart, ignoré.

Pascale Pagé souhaite que le gouvernement Legault se penche sur le problème des abandons vécus à la formation générale aux adultes. Photo : Courtoisie de Pascale Pagé

« Réussir un cours, pour nos élèves, ça change leur vie. [...] C’est bien souvent la différence entre avoir des conditions économiques extrêmement précaires et décrocher le poste qu’ils veulent. » — Une citation de Pascale Pagé, enseignante de français à l'éducation des adultes au Centre Champagnat

Daniel Tousignant, de son côté, a trouvé très difficile d’être témoin de cette situation avant sa récente retraite. J’ai vu trop de jeunes arriver avec de grands espoirs et abandonner alors que s’offrait à eux la possibilité d’avoir un métier.

Des solutions exigées rapidement

Chacun propose sa solution pour améliorer la rétention et la réussite à la formation générale des adultes.

Sylvie Lemay souhaiterait tout simplement retourner en arrière et recommencer à enseigner l’ancien programme.

Daniel Tousignant pense qu’il faut faire un pas en arrière et subdiviser à nouveau la matière afin que ce soit plus digeste et réaliste pour les élèves . Il pense aussi nécessaire de faire une révision des examens en les comparant à ceux présentés au secteur des jeunes pour s’assurer que les niveaux de difficulté sont vraiment équivalents. On n’a pas fait ce travail-là encore , déplore-t-il.

Pascale Pagé estime que la formation générale des adultes est depuis trop longtemps un angle mort du système d’éducation . Elle n’hésite pas à demander plus d’engagement au ministère de l’Éducation. Il faut que le ministère appuie les élèves, les enseignants et les centres de services scolaires. Sans ça, on s’en va droit dans un mur.

« Le ministère de l’Éducation semble peu s’intéresser à l’éducation aux adultes, et c’est très grave. On ne parle pas d’un ou deux élèves, mais de milliers de personnes. » — Une citation de Pascale Pagé, enseignante de français à l'éducation des adultes au Centre Champagnat

Richard Coulombe, de la TRÉAQ, est aussi d’avis qu’il faut passer en mode solution. On est passé à autre chose. Ce qu’on nous demande, c’est de travailler aux solutions plutôt que de critiquer le problème lui-même.

Il pense que la clé se trouve notamment dans l’accompagnement des équipes enseignantes dans la transition vers le nouveau programme, un service qui est offert par son organisation. On a des services d’équipes expertes qui donnent de la formation sur mesure. On va dans le milieu, on regarde ce qui peut être fait, comment on peut proposer des solutions et on travaille avec ces experts.

Il ajoute que le recrutement d'un plus grand nombre de conseillers pédagogiques pour aider les enseignants dans la transition vers le nouveau programme est aussi crucial. Mais très peu d’enseignants sont intéressés à faire le saut comme conseillers pédagogiques en raison des conditions de travail peu intéressantes , déplore-t-il.

Le ministre de l’Éducation n’avait pas répondu à nos questions au moment de publier cet article.