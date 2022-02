Un centre de guérison pour jeunes autochtones ouvre ses portes à Timmins

Le nouveau centre de guérison pour jeunes autochtones de Timmins accueille sa première cohorte de jeunes âgés de 12 et 18 ans cette semaine.

La directrice générale du centre nommé Wakenagun Healing Lodge, Angela Carter, attend ce jour depuis longtemps.

Je me souviens, il y a quelques années, ce genre de programme n’existait pas et on rêvait d’en mettre un sur pied , se remémore-t-elle. Aujourd’hui, ça devient une réalité.

Wakenagun Healing Lodge est un centre de guérison pour jeunes autochtones à Timmins. Photo : Wakenagun Healing Lodge

En 2017, elle travaillait en tant que directrice des programmes communautaires pour la Nation Nishnawbe Aski (Nation Nishnawbe Aski NAN ) quand 37 jeunes autochtones se sont enlevé la vie en une année dans les différentes Premières Nations du territoire.

« Je me sentais tellement impuissante. Ça nous a vraiment motivés à aller chercher le financement pour offrir plus de ressources pour nos jeunes. » — Une citation de Angela Carter, directrice générale de Wakenagun Healing Lodge

Les participants vivent au centre de guérison de Timmins pendant trois mois.

Au programme : des cours de langue, de l’apprentissage en plein air, des séances d’information sur les médecines traditionnelles, un suivi psychosocial, et des activités pour renforcer les compétences interpersonnelles.

Plusieurs activités au programme se déroulent dans les espaces communautaires, comme le salon. Photo : Wakenagun Healing Lodge

La responsable du programme de guérison du centre, Tracy Nadon, était également impatiente d’accueillir les jeunes.

« Nous avions tellement hâte de les voir arriver. Même les intervenants qui ne sont pas à l’horaire viennent au travail bénévolement pour passer du temps avec notre première cohorte. » — Une citation de Tracy Nadon, responsable du programme de guérison de Wakenagun Healing Lodge

À date, tout se passe bien, selon elle. Les jeunes participent déjà aux activités; ils sont sortis en raquette ce matin aller poser des pièges à lapins.

C’est important qu’on s’attaque aux causes des maux qui affligent nos communautés dès un jeune âge , observe Mme Nadon.

Mme Carter abonde dans le même sens. L’idée est d’agir de manière préventive pour que jeunes puissent s’outiller tôt dans leur vie pour les défis propres aux réalités autochtones.

On veut guérir la prochaine génération , insiste-t-elle. Nous avons plusieurs objectifs en tête : nous voulons que les jeunes puissent bâtir des relations interpersonnelles saines et qu’ils puissent s’approprier leur culture et en être fiers.

Un centre adapté aux réalités autochtones

Le centre de guérison peut accueillir six participants par cohorte. Ceux-ci sont recrutés au sein des communautés, ou sont référés par les services sociaux, les services de santé et d’autres organismes communautaires autochtones.

Les six participants de la cohorte ont chacun une chambre dans le centre de guérison. Photo : Wakenagun Healing Lodge

Il était important que le centre soit facilement accessible pour les Premières Nations dispersées dans l’immense territoire du nord ontarien.

Timmins est un pôle régional pour nos communautés , explique Mme Carter. On sait qu’en choisissant une ville comme ça, nos participants pourront facilement voyager pour s’y rendre, et ne seront pas trop loin de leurs proches.

Un centre similaire a récemment ouvert ses portes à Sioux Lookout.

Le Centre d’amitié autochtone de Timmins se réjouit d’apprendre qu’un centre de guérisons pour jeunes autochtones ouvre ses portes à proximité de leurs locaux.