L’Agence du revenu du Canada crée 300 nouveaux emplois en télétravail hors grands centres

Ces emplois en service à la clientèle s'adressent uniquement aux personnes qui vivent à plus de 120 kilomètres de route d'un bureau de l'Agence de revenu du Canada ARC , qui sont bilingues, qui détiennent un diplôme d'étude secondaire et qui ont accès à Internet haute vitesse à la maison.

Mark Quinland, sous-commissaire pour les opérations de l'Agence de revenu du Canada ARC pour le Québec explique que c'est la première fois que l'Agence de revenu du Canada ARC recrute dans des régions où il n'y a pas de bureaux physiques de l'agence.

Les bureaux de l'Agence de revenu du Canada ARC les plus près de la Gaspésie sont situés à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, et ceux les plus près de la Côte-Nord sont situés à Jonquière, au Saguenay—Lac-Saint-Jean.

« Pour l'Agence du revenu, comme l'ensemble du gouvernement et de la société, la pandémie nous a forcés à revoir nos façons de faire. » — Une citation de Mark Quinland, sous-commissaire pour les opérations de l' Agence de revenu du Canada ARC pour le Québec

L'Agence du revenu était une organisation qui favorisait la présence au bureau pour la vaste majorité de nos employés [avant la pandémie]. C'est complètement l'inverse maintenant avec la vaste majorité de nos employés en télétravail à temps plein , met de l'avant Mark Quinland.

Ces contrats seront d'une durée possible de deux ans. Mark Quinland explique que durant cette période, la productivité et le bien-être des futurs employés seront évalués et que ces contrats pourraient potentiellement se poursuivre.

On souhaite que les employés qu'on recrute pour travailler 100 % virtuellement veuillent continuer, qu'ils soient productifs, mais[...] on veut s'assurer [...] que leur bien-être est aussi assuré , assure-t-il.

Mark Quinland se dit toutefois conscient du contexte de la pénurie de main-d'œuvre au Québec. On a travaillé avec nos collègues de Statistiques Canada. On croit qu'il y a un bassin intéressant de candidats potentiels qui habitent chez vous [Côte-Nord, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine]. On tente la chance, mais on verra!

Pour ces 300 postes à pourvoir, les salaires peuvent commencer entre 53 000 $ et 58 000 $.

Cela fait plusieurs années que des élus de l'Est-du-Québec demandent à ce que des postes de fonctionnaire soient décentralisés.