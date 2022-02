Les abeilles mâles plus sensibles au stress que les femelles, selon une étude

Les abeilles mellifères mâles sont plus vulnérables au froid et aux pesticides que les abeilles ouvrières, selon une étude  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) publiée dans la revue scientifique Nature. Les chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et de l'Université d'État de la Caroline du Nord ont examiné leur réaction au froid et analysé la production de protéines de survie au stress.