Maladie inconnue : une jeune femme de Saint-Léolin partage son histoire

Comme c'est le cas pour d'autres patients, le comité de surveillance qui étudie les cas de 48 patients potentiellement atteint d'un syndrome neurologique de cause inconnue recommande que le cas de Geneviève Chayer soit exclu du groupe à l'étude.

Elle éprouve des ennuis de santé depuis un certain temps. Toutefois, c'est à 18 ans que sa vie a basculé.

Au début, c'était plus des hallucinations , relate-t-elle. Puis, plus tard c'était de la paralysie. Plus capable de bouger un bras, juste comme ça. C'est comme si mon cerveau bugait. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient qui n'étaient vraiment pas plaisantes et incontrôlables.

Le comité de surveillance mis sur pied par la santé publique du Nouveau-Brunswick, composé de six neurologues, conclut qu'elle souffre, notamment, d'un trouble du sommeil rare.

Aujourd'hui, elle doit se déplacer en fauteuil roulant.

Elle réussit à garder le moral malgré tout.

Je ne vais pas mentir, ce n'est pas facile , dit- elle. J'ai une famille et mes deux chiens, ça m'aide à garder beaucoup.

« Avant, j'avais une vie extrêmement active: let's go je vais grimper une montagne avec mon père; je vais faire du skateboard. » — Une citation de Geneviève Chayer de Saint-Léolin

Elle attribue son moral d'acier et son attitude positive au fait qu'elle a déjà vécu beaucoup de choses malgré son jeune âge.

Je faisais tellement de choses. C'est à ça que je m'accroche dans l'espoir que ma santé va revenir.

Près d'une dizaine de patients, qui font partie de la grappe de 48 cas, ont confirmé à Radio-Canada au cours des dernières semaines que le comité de surveillance a terminé son enquête sur leur cas et qu'il a déterminé qu'ils n'étaient pas atteints du syndrome neurologique de cause inconnue.

Le porte-parole du groupe de patients, Steve Ellis, a également reçu une lettre, au cours des derniers jours, confirmant que son père n'est pas atteint d'une potentielle maladie inconnue.