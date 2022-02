Produits métalliques AT concrétise un projet majeur

Les deux gouvernements prêteront 2,5 millions de dollars à ce projet.

La part du fédéral, 775 000 $, est une contribution remboursable provenant de Développement Économique Canada. Celle du provincial, qui se chiffre à plus de 1,7 million de dollars, est quant à elle un prêt en provenance d’Investissement Québec.

Cette participation permettra la construction d’un bâtiment, l’acquisition d’équipements automatisés ainsi que l’adoption d’un procédé de peinture en poudre plus écologique. Grâce à l’aide qu’elle obtient, l’usine sera en mesure de sabler et de peindre des pièces de déneigeuse en utilisant de meilleurs produits pour l’environnement.

« Nous sommes le seul manufacturier à utiliser ce type de produit là dans l’équipement de déneigement. C’est un produit qui est [novateur], on a une meilleure empreinte écologique, des produits qui sont non toxiques et plus verts. » — Une citation de André Tremblay, président de Produits métalliques AT

L'entreprise misera également sur un procédé de récupération de chaleur unique au pays afin de chauffer le bâtiment en hiver. C’est vraiment quelque chose à la fine pointe de la technologie. Ça n’existe pas présentement à l’est du Canada , ajoute le président de Produits métalliques AT, André Tremblay.

André Tremblay, lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le projet permettra d’équiper de A à Z jusqu’à 125 déneigeuses par année. Elles pourront ensuite être vendues partout au Canada.

Une productivité accrue

Avec ce projet d’envergure, l’entreprise bas-laurentienne souhaite accroître encore davantage sa productivité. On avait une grosse contrainte au niveau de la productivité, c’est-à-dire que l’usine produisait beaucoup plus que l’usine de finition. On a augmenté notre productivité , explique M. Tremblay.

Un employé, dans les installations de Produits métalliques AT, à Matane Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le gestionnaire explique qu’en trois semaines de rodage , la production a déjà augmenté d’environ 20 %. On s’attend à ce que, d’ici quelques semaines, on augmente à 50, 60 % tout en étant plus efficaces énergétiquement , précise-t-il.

Selon M. Tremblay, l’initiative permettra également d’avoir un meilleur contrôle sur tous les produits fabriqués.

Afin de mener à bien ce projet, Produits métalliques AT veut embaucher huit employés supplémentaires. L’entreprise en compte environ 45 actuellement.

Avec les informations de Jean-François Deschênes