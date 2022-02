Résister à l’invasion des GAFAM avec Alain Saunier

Le terme barbare peut sembler fort pour parler d’entreprises légalement constituées qui se sont établies sur notre territoire avec notre accord. Mais pour M. Saulnier, journaliste et professeur à la retraite, l’invasion des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) et autres plateformes, comme Netflix, a effectivement quelque chose de sauvage.

Ces puissances-là se sont installées ici, elles ont nié complètement l’autorité de l’État. Elles ne voulaient pas reconnaître nos lois, nos réglementations, notre capacité de pouvoir taxer et d’imposer les entreprises pour les activités qu’elles mènent ici , affirme-t-il au bout du fil.

Au terme de recherches poussées et d’entretiens avec des personnes des milieux culturel et politique, il tente avec Les barbares numériques de dresser un portrait de la situation et d’offrir quelques pistes de solution, en rappelant qu’il est minuit moins une et qu’il faut de façon urgente légiférer en la matière.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La page couverture du dernier livre d'Alain Saulnier Photo : Écosociété

Une nonchalance historique

Si l’invasion a été barbare, il faut dire que la stratégie de défense du Canada était quasiment inexistante. Dès les balbutiements du numérique, le gouvernement et les institutions publiques ont plutôt accueilli les nouveaux médias à bras grand ouverts, à commencer par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC).

Selon Alain Saunier, c’est le CRTC qui a d’abord laissé entrer le loup dans la bergerie en 1999, en adoptant une politique du laisser-faire dans son un avis public, dans lequel on pouvait lire : En ne réglementant pas les services des nouveaux médias, nous espérons favoriser leur essor.

Il va sans dire que deux décennies plus tard, cette politique a fonctionné à merveille, les nouveaux médias ayant connu une croissance sans limites. Bien sûr, en 1999, on était loin de se douter de la vitesse avec laquelle ils se développeraient; le CRTC n’avait pas de boule de cristal. Mais selon Alain Saulnier, il n’était pas obligé d’en faire une décision qui allait leur lier les mains pour toutes les années à venir.

Il aurait pu tout simplement faire un essai le temps de voir comment fonctionne, en se donnant le droit d’intervenir à nouveau dans un an ou deux ans. Ils se sont [plutôt] mis les deux pieds dans le ciment, et le ciment frais a figé complètement. On n’a plus été en mesure de bouger depuis ce moment-là.

Des gouvernements subjugués par la puissance des GAFAM

Évidemment, le CRTC n’est pas seul responsable de la situation qui règne aujourd’hui. Les Steve Jobs, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg de ce monde ont un effet médusant sur beaucoup de personnes, les hommes et femmes politiques ne faisant pas exception.

Ce sont toutes des success stories de la côte ouest américaine qu’on a voulu utiliser comme modèle. Nos politiciens étaient subjugués par ce phénomène-là et ils voulaient tous être de cette quête d’une nouvelle modernité, d’une créativité hors de l’ordinaire , affirme-t-il.

Il rappelle notamment l’entente entre Netflix et le fédéral, dévoilée en grande pompe par Mélanie Joly en 2017, selon laquelle le géant américain demeurait exempté de taxes en échange d’un investissement de 500 millions de dollars sur cinq ans dans la production de contenu canadien, sans aucune obligation de production de contenu francophone.

Cette entente a été largement critiquée, notamment parce qu’elle donnait l’impression que le gouvernement se soumettait à la loi de Netflix, en lui permettant de continuer d’opérer en dehors de la réglementation imposée aux compagnies canadiennes; un exemple patent d'iniquité fiscale. C’était d’un ridicule incroyable , résume M. Saulnier.

La culture francophone n’est pas une culture de perdant

À force d’accorder trop de déférence aux géants du numérique, le risque est que la culture canadienne, et à plus forte raison la culture francophone, se perde dans l’océan des productions américaines.

On est en train de marginaliser beaucoup notre production culturelle, dans le domaine cinématographique, dans le domaine musical, etc. Il faut qu’on trouve une façon de valoriser davantage et soutenir financièrement la production d’ici , explique-t-il.

Notre culture ne doit pas être vue comme une culture de loser. On est plus que ça, il faut qu’on ait une mentalité de gagnant nous aussi. Regardez la présence du Québec aux prochains Oscar. Je m’excuse, mais on n’est pas nés pour une petite filmographie.

Il croit toutefois que le gouvernement de M. Legault n’a pas les outils nécessaires pour mettre en relief le talent québécois, notamment avec les trop petits budgets du Ministère de la culture et des communications. Il déplore aussi que le premier ministre pratique un nationalisme purement économique, plutôt qu'également culturel.

Des pistes de solution

Alain Saulnier, éternel optimiste, se réjouit tout de même du récent dépôt au fédéral du projet de loi C-11, prise deux de la réforme de la Loi sur la radiodiffusion. Son prédécesseur, le projet de loi C-10 est mort au feuilleton lorsque le Parlement a été dissous avant les élections de septembre dernier.

Le projet de loi C-11 vise à soumettre les géants du numérique à la Loi sur la radiodiffusion, en les forçant à contribuer financièrement à la création et à la découverte de contenu culturel canadien. Mais il doute de la capacité du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau de réussir à faire avaler le projet de loi au parti conservateur, qui avait été très critique du précédent.

M. Saulnier pense que le Canada devrait s’inspirer de l’Europe et de l’Australie, qui ont une longueur d’avance en termes d’encadrement des GAFAM, notamment la France, qui a vite réagi pour protéger les droits d’auteur de ses créateurs et créatrices.

Faire front commun avec l’Europe permettrait aussi au Canada de se distancier des États-Unis, qui considèrent le territoire canadien comme faisant partie de leur marché domestique.

Ça fait en sorte qu’on est peut-être encore plus peureux, ou moins audacieux, lorsqu’il est question d’encadrement. Peut-être qu’on a peur qu’il y ait des contre-offensives avec le boycottage de nos marchandises ou des taxes sur nos marchandises envoyées aux États-Unis , estime M. Saulnier.

D’autres pistes de solution sont envisageables : taux d’imposition obligatoire, pourcentage minimal de contenu francophone, etc. Ce qui importe, selon M. Saulnier, c’est d’agir, et rapidement, parce que le Canada traîne déjà de la patte en la matière. Nous ne pouvons plus rester passifs , écrit-il en conclusion de son livre.