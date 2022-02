Course à l’investiture de Québec solidaire dans Bonaventure

Originaire de New Richmond, Catherine Cyr-Wright travaille dans des organismes de défense des droits des femmes. Ses priorités sont la crise climatique et l'accès à de meilleurs services publics. On ne peut pas se permettre d'avoir des services publics qui ne sont pas forts, adéquats et disponibles , dit-elle.

Cette travailleuse du milieu communautaire se dit indignée de l'aggravation des inégalités sociales, ce qui la met en colère. C'est très fâchant, dit-elle, de voir que ces enjeux que vivent nos concitoyens et concitoyennes ne sont pas pris au sérieux par les gouvernements.

Âgée de 32 ans, mère de jeunes enfants, la candidate se dit aussi très sensibilisée aux questions visant les CPE et le télétravail.

Son adversaire est un étudiant de 20 ans, Jérémy Laplante, originaire de Paspébiac.

Le jeune homme met aussi la crise climatique tout en haut de sa liste de priorités. Viennent ensuite la hausse du coût de la vie, le logement et les places en garderie. L’étudiant en affaires publiques et relations internationales à l’Université Laval estime que les plus riches de la société ont beaucoup profité de la pandémie aux dépens de la classe moyenne.

Les deux candidats se connaissent bien et ont déjà milité ensemble. Je respecte Catherine, dit-il, mais on a des désaccords sur certains sujets, notamment la stratégie.

D’ailleurs, ce qui motive sa candidature c’est la possibilité d’élargir la base électorale de son parti. La course, croit-il, permettra au parti de recruter de nouveaux membres. Jérémy Laplante vise notamment les générations plus âgées, comme celles de ses parents et de ses grands-parents.

Un débat devrait avoir lieu entre les candidats.

L’investiture doit avoir lieu le 23 avril.