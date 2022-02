Yukon Quest 2022 : attention au départ!

La course de 1609 km (1000 miles), déjà annulée l’an dernier, n’est pas de retour cette année, mais elle est remplacée par quatre courses : deux qui ont lieu en Alaska et deux au Yukon.

Les 16 concurrents quittent donc Whitehorse; certains pour un trajet de 160 km (100 miles), d'autres pour 482 km (300 miles) d'aventure.

Les organisateurs ont scindé ce tracé historique à la suite d’un sondage effectué auprès des participants et pour anticiper toutes complications en cas de fermetures des frontières à cause de la pandémie de COVID-19.

Malgré cela, le plan initial a été changé à nouveau il y a quelques semaines et les coureurs ne traverseront pas les communautés comme c'est le cas normalement.

Le départ de la Yukon Quest 300 (YQ 300) est donné à 15 h, samedi, et celui de la Yukon Quest 100 (YQ 100), à 16 h, depuis le parc Shipyard.

Les coureurs de la YQ 300 se rendront jusqu’au lac Mandanna, au sud-est de Carmacks, avant de revenir vers Whitehorse.

Quant aux participants de la YQ 100, ils s'arrêteront à Braeburn.

Les premiers participants de la YQ 100 sont attendus à Braeburn très tôt dimanche, tandis que ceux de la YQ 300 devraient franchir la ligne d'arrivée à Whitehorse dans la nuit de lundi à mardi.

Carte du tracé des deux courses de la Yukon Quest 2022, la YQ 100 et la YQ 300 Photo : Radio-Canada

En 2022, en plus d'un tracé modifié, la course impose un temps de repos obligatoire plus long. Les équipes de la YQ 300 devront respecter un minimum de 28 heures de pause, à répartir entre les différents points de contrôle, dont 6 heures lors de leur premier ou de leur second passage à Braeburn.

Les 10 premiers concurrents à terminer la YQ 300 se partageront une somme minimale de 35 000 dollars. L'équipe gagnante obtiendra 19 % de la somme. Dans le cas de la YQ 100, ce sont 5000 dollars au minimum qui seront partagés entre les cinq premières équipes à franchir la ligne d'arrivée.

Le fameux prix Dawson, qui récompensait de quatre onces d'or pur le premier concurrent à gagner la ville de Dawson, ne sera pas décerné cette année puisque la course ne se rendra pas jusqu'au Klondike.

Liste des participants de la YQ 300 :

Mayla Hill (Grande Prairie, Alberta)

Michelle Phillips (Ten Mile, Yukon) – Championne de la YQ 300 en 2015 et 2017 et 4 e à la YQ 1000 en 2019

à la YQ 1000 en 2019 Deke Naaktgeboren (Goldstream, Alaska)

Aaron Peck (Grande Prairie, Alberta)

Sébastien Dos Santos Borges (France)

Brent Sass (Eureka, Alaska) – Champion de la YQ 1000 en 2010 et 2019 et de la YQ 350 en 2022

Connor McMahon (Carcross, Yukon)

Paul Hamyl

Jerry Joinson (Carcross, Yukon) – 13e à la YQ 1000 en 2011 et lanterne rouge en 2014

Liste des participants de la YQ 100 :