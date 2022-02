Légère hausse des accidents dans le réseau de la santé au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a dévoilé un rapport sur les incidents et accidents survenus dans le cadre de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec pour l’année 2020-2021. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu 17 179 événements déclarés dont 15 112 accidents et 2067 incidents.