Des activités pour la famille tout au long de la semaine de relâche

Haute-Côte-Nord

Parmi les activités organisées par la Municipalité de Forestville, on compte du patinage extérieur, un atelier de couture et de cuisine, des randonnées en raquette nocturnes et une chasse au trésor. Le 3 mars, les becs sucrés seront servis à la cabane à sucre, installée près de la patinoire extérieure. Au menu : des queues de castor, des oreilles de crisse et de la tire sur la neige.

Aux Escoumins, les parents peuvent inscrire leurs enfants au camp de jour où ils seront invités à participer à différentes expériences scientifiques, à des activités de bricolage, à des ateliers de scrapbooking et de survie en forêt. Les familles des Escoumins sont aussi invitées à patiner sur l’anneau de glace et glisser en soucoupe. Des hot-dogs y seront distribués gratuitement.

Manicouagan

À Baie-Comeau, c’est le retour des activités intérieures à saveur culturelle, scientifique et sportive.

On avait un plan A et un plan B en vue des mesures sanitaires. Avec les allégements, on est en mesure d’offrir une programmation d’activités qui se passent aussi à l’intérieur , explique Mathieu Pineault, directeur des communications à la Ville de Baie-Comeau.

La programmation est étoffée : sept à huit activités par jour sont proposées aux familles de Baie-Comeau.

Des ateliers culinaires, du bricolage et des contes sont prévus. Des activités phares sont aussi de retour cette année. On compte, parmi elles, la pêche blanche le 26 février, le dévoilement de sculptures de neige et la Fête des neiges qui accueillera petits et grands à la fin de la semaine de congé.

Les organismes communautaires de la région proposent des activités d’une année à l’autre. Souvent, c’est relié à leur mission, mais souvent, ça sort aussi du cadre. Tout le monde se met en valeur pendant une semaine, c’est l’embarras du choix et c’est ouvert à tous. C’est ça qui est vraiment intéressant , indique M. Pineault.

La plupart des activités sont gratuites.

Sept-Rivières

La Ville de Sept-Îles offre également une programmation variée pour la semaine de relâche, qui marque d’ailleurs le retour des bains Wibit, un parcours d’obstacles flottants que les enfants doivent traverser sans se mouiller.

La Maison des jeunes L’Éclipse propose un marathon de films en début de semaine et une escapade pour glisser à la station Gallix. Une multitude d’activités pour les enfants âgés de 6 à 12 ans sont offertes à l’extérieur et à l’intérieur. Le passeport vaccinal sera requis pour les jeunes âgés de 13 ans et plus lors d’activités intérieures où la distanciation est limitée.