Procréation assistée : les fertologues lancent un ultimatum au gouvernement

Insatisfaits de la dernière offre du gouvernement , les fertologues demandent une nouvelle hausse pour le composant technique d’une fécondation in vitro (FIV), sans quoi d’autres cliniques de fertilité pourraient se désaffilier du programme médicalement assisté couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Il y a une semaine, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) offrait aux fertologues une hausse de près de 40 % pour le composant technique d’une FIV. Ce montant passait de 3900 $ à 6200 $.

Or selon les informations de Radio-Canada, les fertologues veulent davantage. Selon eux, le gouvernement sous-estime les prix de leurs loyers et leurs taxes. Ils demandent entre 6700 et 7600 $ pour le composant technique.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS serait depuis 14 h en rencontre avec le comité chargé de délier l’impasse entre les cliniques et le gouvernement pour soumettre une offre ultime aux fertologues. Le gouvernement s’attendrait à une réponse de leur part aujourd’hui.

Faire pression

Le 15 novembre dernier, le nouveau programme de procréation assistée, qui prévoit notamment la gratuité d’un cycle de fécondation in vitro FIV pour les femmes de moins de 41 ans, entrait en vigueur.

Toutefois, les fertologues n’étaient pas satisfaits du barème de prix proposé par le gouvernement. Ils l’ont accusé de sous-financer les services.

Les plus importantes cliniques de fertilité de la province, Ovo, Procrea et Fertilys, qui traitent 70 % des patients infertiles au Québec, ont interrompu leurs services l'une après l'autre.

Afin de poursuivre les traitements, Fertilys a décidé de se désaffilier de la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ . La loi empêche les cliniques de réclamer des frais pour des traitements qui sont couverts par le programme.

Il y a quatre semaines, plus de deux mois après le début du conflit, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a créé un comité responsable de réviser la subvention gouvernementale octroyée aux cliniques privées. Les rencontres devaient durer trois semaines.

