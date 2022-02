Une femme allègue une agression lorsqu’elle était prise en charge par le Manitoba

CBC/Radio-Canada ne nomme pas la plaignante, car elle allègue avoir été la victime d’une agression sexuelle.

Les faits présumés se seraient déroulés dans un hôtel du centre-ville de Winnipeg.

La plaignante allègue que le gouvernement manitobain a manqué à ses obligations en n'agissant pas dans son intérêt, en n'évaluant pas correctement les risques inhérents à son placement à l'hôtel et en ne la protégeant pas contre tout préjudice physique, verbal, émotionnel ou mental, y compris une agression sexuelle.

L’action en justice vise à obtenir des dommages-intérêts d'un montant non précisé pour des éléments tels que la négligence, l’infliction intentionnelle de détresse mentale, la douleur et la souffrance, la perte de revenus passés et futurs, le coût des soins et traitements futurs, ainsi que des dommages-intérêts punitifs et exemplaires.

Selon la déclaration, la plaignante continue de souffrir de stress post-traumatique, de dépression, d'anxiété, de perte de dignité et de répercussions négatives sur ses relations familiales et sociales à la suite de l'agression sexuelle présumée.

La procédure désigne comme défendeurs les Services à l'enfant et à la famille de la région ouest, le gouvernement du Manitoba et le directeur des Services à l'enfant et à la famille.

Les allégations

La plaignante avait 9 ans lorsqu’elle a été prise en charge par la province et logée dans un hôtel du centre-ville de Winnipeg pendant deux semaines. Pendant ce temps, sa mère recevait des soins psychiatriques.

Selon la déclaration, un garçon logé dans la même chambre d'hôtel que la plaignante a agressé sexuellement cette dernière.

La plainte déposée le 9 février devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba indique que les deux dormaient dans des lits séparés dans la même chambre, sans surveillance.

Après l'agression présumée, la plaignante a refusé de se laver jusqu'à ce qu'un travailleur des Services à l’enfant et à la famille la mette de force sous la douche, selon les documents de cours.

Ils indiquent que le travailleur ne lui a pas posé aucune question sur son comportement. Il n’aurait témoigné d’aucune d’inquiétude pour la sécurité ou le bien-être de la fillette.

Après son séjour à l’hôtel, la plaignante a été renvoyée chez sa mère sans traitement ou soins pour sa santé mentale, toujours selon la déclaration.

La femme, aujourd'hui dans la trentaine, n'a pas été en mesure de porter plainte plus tôt en raison de la peur, de la honte et du traumatisme qu'elle a subi, indique le document.

Les allégations n'ont pas été mises à l'épreuve devant un tribunal et les défendeurs n'ont pas encore déposé de déclaration de défense.

Une époque révolue

L'affaire remonte à une époque où les enfants pris en charge par les Services à l'enfant et à la famille étaient logés dans des hôtels s'il n'y avait pas assez de places disponibles dans des familles d'accueil ou des foyers de groupe.

En 2015, le gouvernement néo-démocrate du Manitoba a promis de mettre fin à cette pratique controversée, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Les normes provinciales actuelles stipulent que les hôtels ne doivent pas être utilisés pour le placement d'enfants, même en ce qui concerne les placements d'urgence ou temporaires.

Les normes permettent aux enfants pris en charge de séjourner à l'hôtel dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'ils voyagent avec un parent d'accueil.

La province a refusé de commenter parce que l'affaire est devant le tribunal.

CBC/Radio-Canada a tenté de joindre les Services à l'enfant et à la famille de la région ouest, mais n'a pas obtenu de réponse.

Avec les informations de Vera-Lynn Kubinec