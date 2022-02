Immigrer au Nouveau-Brunswick par nécessité... et par amour de la musique

Emprunter le chemin de l’immigration n’est pas une décision qui se prend à la légère. Car, pour beaucoup, faire ses adieux à son pays d’origine signifie laisser derrière soi sa famille, ses amis et sa culture. Gisela Gonzalez est l’une des personnes qui ont fait ce choix déchirant, mais nécessaire, lorsqu'elle a décidé d'immigrer seule au Nouveau-Brunswick.

Il faut continuer à travailler et à faire sa vie , raconte-t-elle. La sexagénaire, originaire du Venezuela, est arrivée à Moncton il y a six mois, permis de travail en main. Depuis, celle que l’on prénomme maestra travaille au sein de Sistema Nouveau-Brunswick, où elle enseigne le violon et l’alto à de jeunes apprentis de la région.

Dire que ce programme – qui existe dans la province depuis 2009 – lui est très familier est peu dire. En réalité, elle est l’une de ses pionnières, ayant intégré l’Orchestre symphonique Simon Bolivar, à Caracas, la capitale du Venezuela, à ses tout débuts dans les années 70.

C’est dans cette institution, l’une des plus prestigieuses d’Amérique latine, qu’elle a joué au violon pendant près de quarante ans, jusqu’à sa retraite. Elle a également donné des leçons de musique au conservatoire, une pratique courante dans le programme, où les plus avancés enseignent à ceux qui débutent, explique-t-elle.

Antonio Delgado, directeur musical de l’organisme Sistema, à Moncton, a été l’un de ses élèves. Installé à Moncton depuis 13 ans, c’est lui, quelques années plus tôt, qui a évoqué à Gisela la possibilité de poursuivre son enseignement ici. Aujourd’hui, il se sent profondément choyé de la compter parmi les enseignants de l’organisme. C’est une merveilleuse professeure , confie-t-il.

Repartir à neuf

Gisela Gonzalez admet que recommencer sa vie – surtout à mon âge – n'est pas une mince affaire. Heureusement, elle peut compter sur nombre de ses collègues, dont plusieurs sont également d’origine vénézuélienne ou latino-américaine.

À 68 ans, Gisela Gonzalez enseigne non pas uniquement par nécessité, mais aussi par amour de la musique. Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

Malgré le froid et la neige, elle dit plutôt bien s’adapter à son nouveau quotidien. Ses déplacements se font principalement à bord de l’autobus, sauf quand il s’agit de se rendre au travail. Ça prend beaucoup trop de temps , s’esclaffe-t-elle, se rappelant la fois où elle avait tenté le parcours. C’est donc en voiture qu’elle fait le trajet, aux côtés de son ami qui enseigne, tout comme elle, au sein de l'organisme Sistema.

Amoureuse de la langue de Molière, elle regrette de ne pas avoir beaucoup d'occasions de la pratiquer. Je m’attendais à ce qu’on parle plus le français à Moncton , s’étonne-t-elle. Contrainte, elle s’est donc résolue à apprendre l’anglais de manière autonome, elle qui avait appris le français durant un séjour d’études de trois ans en Belgique. Je ne parle pas très bien l’anglais, mais je me débrouille , lance-t-elle.

Une immigration principalement économique

Avec des bénévoles un peu partout dans la province, HolaNew Brunswick, un organisme à but non lucratif, accompagne les personnes seules et les familles latino-américaines qui s’apprêtent à immigrer au Nouveau-Brunswick.

D’après un sondage maison, l’organisme s’attend à recevoir cette année environ 700 ressortissants étrangers provenant de l’un des 18 pays hispanophones d’Amérique latine. La majorité sont des étudiants étrangers qui viennent avec leur conjoint et leurs enfants, relate Anna Santana, précisant qu'il s’agit principalement d’une immigration économique. Ils doivent tous prouver qu’ils ont les fonds nécessaires pour pouvoir vivre ici.

L’aide offerte par l'organisme est plurielle et commence, bien souvent, avant leur arrivée. On peut les aider à faire l’inspection de leur futur logement, leur fournir de l’information par rapport aux systèmes d’éducation, aller les chercher de l'aéroport , énumère-t-elle.

Nous-mêmes, nous sommes des immigrants. Nous sommes tous passés à travers ce processus, donc nous le connaissons bien , avance-t-elle.

Bien que les Latino-Américains ne soient pas réputés pour voyager léger, lance Anna Santana, à la blague, une part de leur vie restera toujours derrière eux.