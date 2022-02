La livraison du nouveau toit du stade olympique est encore retardée

Le contexte actuel fait en sorte qu’il est plus difficile de faire progresser les différents projets au rythme prévu , indique Cédric Essiminy, porte-parole du Parc olympique.

« Le Parc olympique travaille très fort pour faire avancer le remplacement de la toiture. » — Une citation de Cédric Essiminy, porte-parole du Parc olympique

Annoncé en 2017 par le gouvernement libéral de Philippe Couillard avant d’être confirmé par l’équipe de François Legault, ce projet de remplacement de la toiture actuelle devait d'abord être mené à bien en 2022. Une enveloppe budgétaire de 200 à 250 millions avait été évoquée.

Deux ans plus tard, le Parc olympique, responsable de la gestion du stade, avait revu l’échéancier en raison de la complexité du dossier. La livraison de ce nouveau toit avait été reportée à 2024.

Désormais, l’incertitude règne. Ni le gouvernement du Québec ni le Parc olympique ne souhaitent avancer une nouvelle date. Nos demandes d'entrevue avec Michel Labrecque, président du Parc olympique, ont été refusées.

« La révision de l’échéancier est présentement sur la planche à dessin. » — Une citation de Le cabinet de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx

Il est toujours prévu que le toit soit remplacé dans les meilleurs délais , a précisé une porte-parole de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, sans dévoiler plus de détails.

La toiture actuelle du stade olympique de Montréal a subi des milliers de déchirures au fil des ans. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Aucun projet déposé

Le remplacement de la toile actuelle du stade olympique, parvenue à la fin de sa vie utile, fait l’objet d’une véritable saga depuis plusieurs années.

Mise en place en 1998, cette toiture a été en partie déchirée quelques mois plus tard en raison d’une accumulation de neige. Par la suite, de nombreux projets ont été présentés, des appels à candidatures ont été lancés, mais rien n’a abouti.

En 2019, Québec et le Parc olympique avaient émis l’hypothèse d’un toit en partie démontable afin d’organiser la Coupe du monde de soccer en 2026, notamment. L’année dernière, cette option a finalement été écartée, puis le gouvernement Legault a retiré son soutien financier à l’organisation de ce Mondial. De plus, la candidature de Montréal a été abandonnée.

Au printemps 2021, Québec a décidé d’aller de l’avant avec le seul soumissionnaire de l’appel de qualifications : le Groupe Pomerleau-Canam (GPC), un consortium qui réunit notamment des firmes québécoises.

Depuis lors, toutefois, c'est le silence radio. Aucune proposition n’a été émise et aucun dossier d’affaires – une étape indispensable – n’a été déposé auprès du gouvernement. Ce dossier doit détailler le coût et l’estimation financière du projet.

Notre consortium est toujours en discussion avec la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique à la suite de l’appel de propositions , a mentionné à Radio-Canada une responsable de Pomerleau.

« Plusieurs de nos conseillers techniques et ingénieurs participent à la recherche de la meilleure solution, de pair avec nos homologues du stade. Nous ne pouvons pas dire quand celle-ci sera finalisée. » — Une citation de Fabienne Barbe, conseillère chez Pomerleau

Des échanges entre GPC et le Parc olympique, encadrés par un vérificateur de processus indépendant, ont lieu pour permettre à GPC d’obtenir des réponses à certaines questions liées aux exigences de l’appel de propositions , assure Cédric Essiminy, du Parc olympique.

Lorsque la proposition de GPC sera déposée, une évaluation formelle du dossier sera réalisée afin de vérifier sa conformité aux exigences , reprend-il, avant d'ajouter que le Parc olympique ne souhaite pas commenter plus abondamment ce dossier.

Aux yeux de Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Québec est « condamné à réussir ». Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet-Diotte

On est condamnés à réussir

Âgée de 23 ans, la toile actuelle a subi plus de 16 300 déchirures, selon les dernières données du Parc olympique. Aucun événement ne peut d'ailleurs se tenir dans cette enceinte, pour des raisons de sécurité, si la météo prévoit plus de 3 centimètres de neige ou plus de 3 millimètres de grésil , selon les règles en vigueur.

L’état général de la toile ne fait que démontrer encore une fois l’importance de procéder le plus tôt possible au remplacement de la toiture actuelle , peut-on lire dans le rapport annuel 2020-2021 de l’organisme provincial.

Aujourd'hui, on est condamnés à réussir , affirme le maire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, en lançant un message au gouvernement Legault.

« On ne peut pas parler de la relance de l’est de Montréal tout en laissant tomber le stade olympique. » — Une citation de Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

On réalise maintenant toute la complexité de rattraper une infrastructure qui a été mal planifiée. Maintenant, on en paie le prix. Mais elle est essentielle pour Montréal, il faut la maintenir. Elle profite énormément à la population locale, à tout le Québec, et c'est le troisième pôle de visite pour les touristes , insiste-t-il.

La Ville de Montréal a mis l'argent nécessaire pour revitaliser ce secteur , reprend Pierre Lessard-Blais en citant la construction du SRB-Pie IX et les rénovations du Biodôme et de l'Insectarium, qui devrait rouvrir au printemps.