Fusillades : à Toronto, les tireurs et les victimes sont de plus en plus jeunes

Quatorze ans : c’est l’âge de l’adolescent accusé du meurtre au premier degré par arme à feu de Jahiem Robinson, dans une école secondaire de Toronto lundi. Selon le service de police de la ville, les personnes impliquées dans des fusillades à Toronto sont de plus en plus jeunes. Un phénomène qui ne surprend pas un militant contre la violence armée et un intervenant jeunesse de Toronto.

J’ai toujours dit qu’il est plus facile de se procurer une arme à feu que de trouver un emploi quand on vit dans les quartiers défavorisés de Toronto , lance Karim Grant, qui travaille auprès des jeunes des quartiers défavorisés de Toronto depuis plus de 15 ans.

Avec son entreprise Make it Happen Inc, l’ancien joueur de football professionnel met sur pied des activités sportives pour les jeunes.

Selon lui, la pauvreté et le manque d’opportunités dans les communautés plus démunies de la ville expliquent pourquoi tant de jeunes sont attirés par la criminalité.

La première chose qu’ils me disent c’est : "Karim, pourquoi travailler de 9 h à 5 h quand je peux faire autant d’argent en 20 minutes qu’en 8 heures de travail?”

Karim Grant développe des activités sportives pour les jeunes des quartiers défavorisés de Toronto. Photo : Fournie par Karim Grant

C’est très difficile pour ces jeunes de voir les opportunités disponibles parce qu’il y a très peu de ressources autour d’eux , explique le Torontois qui a lui-même grandi dans un milieu défavorisé.

« Ils gravitent vers ce à quoi ils sont exposés » — Une citation de Karim Grant, intervenant jeunesse

Des tireurs de plus en plus jeunes

Selon le Service de police de Toronto, un tiers des homicides commis en 2022 impliquent des victimes ou des personnes accusées de moins de 20 ans.

Des adolescents de moins de 15 ans ont d’ailleurs fait l’objet d’accusations dans deux fusillades cette année.

La police indique également que la moyenne d’âge des personnes impliquées dans des incidents de violence par arme à feu est passée de 25 ans entre 2015 et 2020 à 20 ans en 2021.

Cela est très dérangeant et quelque chose doit changer , a déclaré le chef adjoint du Service de police de Toronto, Myron Demkiw, en conférence de presse mardi.

Il n’y a aucune explication rationnelle pour justifier qu’un jeune de 13,14 ou 15 ans ait accès à des armes à feu illégales, encore moins qu’il sente le besoin de s’en servir.

Culture des armes

Nous sommes surpris et choqués alors que cela était prévisible et que nous observons cette tendance depuis des années , lance le fondateur du mouvement Zero Gun Violence, un organisme de sensibilisation à la violence armée dans la région de Toronto, Louis March.

Louis March est le fondateur du mouvement Zero Gun Violence. Photo : Radio-Canada

Selon lui, la culture entourant la violence par arme à feu a changé de manière drastique au cours des deux dernières décennies.

À l’époque, dit-il, la quantité d’armes en circulation dans les communautés était limitée.

Il n’y avait généralement qu’une ou deux armes à feu en circulation dans une communauté et elles étaient prêtées, partagées ou encore louées. [...] Aujourd’hui, les jeunes ont une ou deux armes en leur possession et ce ne sont pas des armes de poing, mais des armes de calibre semi-automatique.

Il ajoute que les jeunes sont plus enclins à utiliser leurs armes qu’auparavant et que la violence est de plus en plus imprévisible.

Ces armes ont été saisies dans le cadre d'une enquête concernant le meurtre par armes à feu d'un Torontois de 19 ans, en janvier 2021. Des accusations ont été portées contre un homme de 19 ans et quatre adolescents. L'un d'entre eux, âgé de 16 ans, est accusé de meurtre au premier degré. Photo : Fournie par le Service de police de Toronto

Beaucoup des jeunes que je connais partagent des armes à feu. Ils ont une cachette où ils mettent toutes leurs armes et quand ils veulent commettre un crime, ils disent : "Va dans ce stationnement souterrain, prends un fusil et assure-toi de le nettoyer avant de le ramener" , explique pour sa part Karim Grant.

Il se demande toutefois comment autant d’armes arrivent jusqu’à Toronto.

Comment des adolescents qui n’ont même pas de passeport, qui ne sont jamais sortis de leur quartier, ont-ils accès à autant d’armes qui proviennent de partout dans le monde? , se demande-t-il en précisant qu’Ottawa doit en faire plus pour contrer l’entrée d’armes illégales au Canada.

Toronto lance une nouvelle stratégie

La Ville de Toronto a récemment mis sur pied une nouvelle stratégie sur 10 ans, en collaboration avec le Service de police, la santé publique, des organisations communautaires et différents paliers de gouvernement afin de réduire la violence par armes à feu.

Elle prévoit aussi de créer un département dédié à la prévention de ce type de violence.

Dans une déclaration par courriel, elle indique avoir investi plus de 5,36 millions de dollars en 2021 et 2022 dans des programmes visant à prévenir la violence chez les jeunes.

Louis March souligne toutefois que le temps presse, d'autant plus, dit-il, que la fermeture des salles de classe et des centres communautaires en raison de la pandémie a exacerbé le problème.

Nous ne savions plus où ils se rassemblaient; dans les corridors, des immeubles à logements, des stationnements intérieurs, dans la rue. Nous ne pouvions plus les tenir à l'œil , a-t-il déploré lors d'une entrevue accordée à l'émission Metro Morning de CBC.