49,2 millions $ pour recruter et former des éducatrices à la petite enfance en C.-B.

Le gouvernement fédéral octroie une bourse de près de 49,2 millions de dollars à la Colombie-Britannique, pour aider la province à former davantage d’éducatrices à la petite enfance et à les retenir. Une stratégie essentielle pour la relance économique croit le gouvernement britanno-colombien.

Le ministre de l’Emploi, de la Relance économique et de l’Innovation, Ravi Khalon, affirme que les entrepreneurs, les organismes à but non lucratif et les Britanno-Colombiens rencontrés l’an dernier ont tous dit clairement que l’accès à des places en garderie abordables était essentiel pour l’économie.

L’octroi de 49,2 millions de dollars en un paiement unique par Ottawa va surtout servir à aider et attirer des étudiantes dans les programmes d’éducation à la petite enfance et à offrir de meilleurs salaires et des formations spécialisées pour mieux retenir la main-d'œuvre déjà en place.

Distribution des fonds Distribution des fonds 25,5 millions $ pour des bourses étudiantes 11,6 million $ pour un programme de recrutement et de rétention 7,5 millions $ pour du développement professionnel 2,3 millions $ pour permettre aux éducatrices d’obtenir leur certification tout en travaillant en petite enfance 750 000 $ pour traduire en anglais des diplômes en français ou dans d’autres langues

La province a déjà promis des places en garderie abordables, par exemple des places à 10 $ par jour comme promis par les néo-démocrates depuis leur élection et pour lesquelles Ottawa a déjà investi de l'argent l'été dernier.

La ministre d’État pour la petite enfance, Katrina Chen, a expliqué que pour offrir des places en garderies abordables, la province va avoir besoin de milliers d’éducatrices.

La Colombie-Britannique veut recruter davantage d'éducatrices en petite enfance.

Pour réduire l’inégalité de genre et rendre le métier d’éducatrice à la petite enfance viable financièrement, la province propose d'augmenter le salaire minimum des éducatrices et de bâtir une échelle salariale à respecter.

L’augmentation proposée par la province hausserait le salaire médian d’une éducatrice à la petite enfance en Colombie-Britannique à 25 $ l’heure.

Réactions

Même si elle se réjouit du nouveau financement, la leader du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau se fait prudente : C’est important que le gouvernement soit transparent et qu’il donne les résultats promis et qu’il montre au public pas seulement l’argent qui va dans le système, mais aussi les résultats.

L’analyste politique et professeur d’histoire à l’Université Simon Fraser, Nicolas Kenny , souligne que depuis qu'il est au pouvoir, le gouvernement [de John] Horgan insiste beaucoup sur les questions liées au coût de la vie pour les familles, très élevé en Colombie-Britannique, et encore plus ces derniers temps avec l'inflation galopante. Le gouvernement provincial n'a pas beaucoup de leviers pour s'attaquer à l'inflation, mais il promet effectivement de doubler le nombre de places à 10 $ en garderie et d'intervenir pour réduire le coût des autres places.

« C’est une question [les places abordables en garderie] débattue depuis des décennies au Canada alors qu'il n'y a qu'au Québec qu'un système public a été créé. Il faut reconnaître que c'est un dossier que le gouvernement actuel a fait avancer, obtenant la collaboration d'Ottawa et faisant des émules dans d'autres provinces, même si beaucoup souhaiteraient que le programme se déploie plus rapidement. » — Une citation de Nicolas Kenny, analyste politique

La Colombie-Britannique s’attend à ce qu’il y ait plus de 10 000 emplois d'éducatrices à la petite enfance certifiées à pourvoir dans la prochaine décennie.