Le loyer mensuel moyen au Canada a grimpé de 3 %

Le loyer national moyen des logements de deux chambres a augmenté de 3,0 % l'an dernier, tandis que le taux d'inoccupation des appartements locatifs est resté stable, a indiqué vendredi la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Selon l'agence fédérale du logement, le loyer mensuel moyen d'un logement de deux chambres dans les zones étudiées est passé à 1167 $ en 2021.

Les marchés qui affichent les loyers mensuels moyens les plus élevés sont demeurés Vancouver et Toronto, où ils atteignaient respectivement 1824 $ et 1679 $.

Le loyer mensuel moyen le plus faible parmi les grands centres a été recensé à Montréal, où il s'établissait à 932 $.

Il en coûte maintenant plus de 900 $ en moyenne pour louer un logement de deux chambres à Montréal. Photo : Radio-Canada

Le taux d'inoccupation national était de 3,1 % l'an dernier, bien qu'il ait diminué dans 21 des 37 marchés analysés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL , notamment à Vancouver, Calgary, Victoria et Halifax.

Les loyers ont augmenté dans trois régions, dont Toronto, tout en demeurant stables dans les 13 autres régions, dont Montréal.