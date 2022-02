Les Islanders de Charlottetown veulent tout gagner

Les sourires étaient nombreux sur les visages des joueurs des Islanders de Charlottetown, jeudi, au centre Eastlink. Après six semaines de pause, les insulaires sont parfaits depuis la reprise, quatre matchs, quatre victoires.

« On ne pouvait pas demander mieux. On a fait de gros ajustements durant la période des transactions. On est allé chercher de gros morceaux, alors ce voyage au Québec, c'était le fun pour l'alchimie d'équipe. On ne pouvait vraiment pas demander mieux. » — Une citation de Xavier Simoneau, attaquant, Islanders de Charlottetown

Xavier Simoneau est le meilleur pointeur des Islanders de Charlottetown. Photo : Julien Lecacheur

Rien ne semble arrêter les Islanders qui ont remportés sur huit victoires consécutives. La troupe de Jim Hulton, possède la meilleure attaque et la meilleure défense de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ . Les insulaires sont aussi en tête de la ligue et sont actuellement classées, deuxième meilleure équipe au Canada.

Pour autant, le défenseur des Islanders, William Trudeau explique que l'équipe garde les pieds sur terre, le monde peut nous voir avec de la pression sur nos épaules, mais nous autres on ne s'en met pas. On sait que nous sommes une équipe qui peut aller loin dans les séries. Ce n'est pas le temps de se mettre trop de pression , explique-t-il.

Un sentiment partagé par les entraîneurs. Pour Guy Girouard, l'entraîneur adjoint, il est temps d'assumer cette pression.

« Les années passées, nous n'étions jamais favoris, mais cette année, on s'est renforcé. Cela fait plusieurs années que l'on planifie cette saison. On est content d'avoir ce rôle. On le prend comme un challenge quotidien. » — Une citation de Guy Girouard, entraîneur-assistant, Islanders de Charlottetown

Le nouveau gardien de but des Islanders de Charlottetown, Francesco Lapenna a passé les deux dernières saisons avec les Voltigeurs de Drummondville. Photo : Julien Lecacheur

Un seul objectif : tout gagner cette saison

Les Islanders de Charlottetown ne se cachent pas. Les objectifs sont multiples : terminer en tête du championnat et remporter les deux coupes en fin de saison. Oui on veut tout gagner. On sait que deux équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ se rendront à la coupe Memorial, mais on veut tout gagner et y aller par la porte d'en avant , assure Guy Girouard.

Pour se faire, Charlottetown pourra s'appuyer sur son défenseur étoile, Lukas Cormier ainsi que sur sa paire d'attaquants, Patrick Guay et Xavier Simoneau. Les deux joueurs totalisent 109 points à eux deux depuis le début de la saison.

« Je pense que nous sommes probablement l'une des meilleures équipes de hockey, en termes de chimie d'équipe. Les gars poussent tous dans la même direction, c'est le fun de voir cela. Moi-même j'ai beaucoup de fun à être ici. » — Une citation de Xavier Simoneau, attaquant, Islanders de Charlottetown

Le centre Eastlink est le domicile des Islanders de Charlottetown. Photo : Julien Lecacheur

Mais pas uniquement selon Guy Girouard, c'est probablement l'équipe avec le plus de profondeur que j'ai entraînée. On a quatre lignes qui peuvent jouer contre n'importe qui, six bons défenseurs, puis on a trois joueurs qui sont prêts à embarquer aussitôt qu'il y a des suspensions ou des blessures. De A à Z, c'est le groupe le plus complet que nous n'ayons jamais eu .

Les Islanders de Charlottetown tenteront de continuer leur série de victoires vendredi soir, lors d'un match contre les Tigres de Victoriaville.