Tous les projets de porcheries mis sur la glace au Québec

Dans une lettre acheminée à ses membres, les Éleveurs de porcs du Québec annoncent que tout projet d'agrandissement, de construction de nouveau bâtiment ou de conversion de production ne pourra être mis de l'avant, sauf si des travaux de construction ont été entamés avant le 19 novembre 2021, date de l'émission d'un risque d'excédent.

Ce sont des projets qui devraient être sur le bord d'être terminés. Même si les personnes avaient des permis, si le projet a seulement à l'étape de l'excavation sur le terrain, ce n'est pas assez. Le projet ne pourra pas voir le jour , précise le président des Éleveurs de porcs du Québec, David Duval.

Cette annonce fait suite à la décision de la Régie des marchés agricoles du Québec d'autoriser Olymel à réduire ses achats de porcs du Québec. Les Éleveurs de porcs ont jusqu'au 22 février pour transmettre la liste des sites de production totalisant un volume annuel de 530 000 porcs qui seront retirés des assignations de l'abattoir.

À partir du moment où on a une décroissance d'annoncée, on fait un gel de la production. On évite ainsi que certains groupes de producteurs puissent augmenter la production pendant qu'on annonce une réduction pour d'autres , ajoute M. Duval.

Solidarité

Les Éleveurs de porcs du Québec ont tenu à rassurer leurs membres. Les porcheries qui seront sur cette liste pourront continuer à livrer leurs porcs et recevoir le même prix hebdomadaire que les autres éleveurs.

C'est l'organisation qui sera chargée de trouver des acheteurs hors Québec, puisque personne en province ne souhaite transformer les porcs en surplus.

Ainsi, tous les éleveurs, quel que soit leur modèle d’affaires, leur abattoir d’assignation ou leur acheteur, participeront à cet effort collectif d’écoulement des surplus générés par la diminution de la capacité d’abattage d’Olymel , affirme le président des Éleveurs de porcs du Québec, David Duval.

L'organisation souhaite éviter que les producteurs indépendants qui n'ont pas de contrat d'approvisionnement avec Olymel soient les seuls à faire les frais de cette compression.

« L'avantage, c'est qu'on a une mise en marché qui fait que tout le monde va se serrer les coudes. Mais, ça ne sera pas facile. » — Une citation de David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec

La décision d'interrompre les activités d'abattage de porcs à l'usine d'Olymel de Princeville dès le mois de mars est expliquée par le manque de main-d'œuvre et par la chute des exportations vers la Chine. Les employés de cette usine seront affectés à des activités de découpe et d'emballage.

Olymel achètera également près de 7 M$ de porcs en moins en Ontario.

Demande d'aide financière

Devant cette situation, les Éleveurs de porcs du Québec et l'Union des producteurs agricoles demandent au gouvernement du Québec de mettre en place un plan d'aide financière de transition pour soutenir les éleveurs concernés.

Pour des raisons évidentes, les entreprises qui ne sont pas affiliées à Olymel sont particulièrement préoccupées et craignent d’être touchées davantage que celles qui ont un contrat d’approvisionnement avec l’entreprise , affirme David Duval.

« Derrière ces entreprises, on trouve des familles passionnées d’agriculture qui ont participé pleinement aux succès de la filière porcine québécoise. » — Une citation de David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec

Les deux organisations rappellent que le secteur génère des retombées économiques de plus de 3,36 G$ et emploie quelque 31 000 personnes.