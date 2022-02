Manifestation à Ottawa : Pat King est arrêté

Pat King se trouvait dans son véhicule et tentait de rejoindre les manifestants lorsqu'il a été arrêté. Il a diffusé le tout en direct sur sa page Facebook.

Selon le policier qui a procédé à son arrestation, Pat King fera face à des chefs d'accusation de méfaits, de complot afin de commettre un méfait, de complot afin de faire obstruction au travail des policiers et de complot afin de désobéir à une ordonnance de la cour.

Dans sa vidéo en direct, M. King a rappelé aux camionneurs qu'ils peuvent quitter s'ils le veulent, que les policiers les laisseront faire et qu'un rassemblement est prévu à Antrim.

Nous ne reculons pas, nous nous regroupons pour assurer une sécurité de nos chauffeurs et de nos unités et gardons la propriété de chacun intacte , a-t-il lancé. On regroupe à Antrim et on retourne à Ottawa pour une grande fête géante.

« La police veut que nous ayons l’air violents. Ne leur donnez pas ce qu’ils souhaitent. » — Une citation de Pat King, manifestant

Ce dernier a aussi rappelé que ce n'était pas la fin. Vous avez le droit d’être là si vous êtes à pied, inondez les rues, allez-y, tenez-vous debout, a-t-il ajouté.

M. King est la troisième figure de proue à se faire arrêter. Tamara Lich et Christopher John Barber, deux des organisateurs du convoi, ont été arrêtés, jeudi.

Enquête publique exigée

Par ailleurs, des représentants des manifestants ont tenu un point de presse, vendredi, au cours duquel ils ont formulé deux requêtes au gouvernement canadien.

D’une part, le Convoi de la liberté 2022 a réclamé que la Cour suprême se penche sur la validité constitutionnelle des mesures et restrictions entourant la COVID-19, employées au cours de la pandémie.

Les manifestants ont également demandé la tenue d’une enquête publique sur la réponse du gouvernement face à la COVID-19.

À titre de question d’intérêt national, les Canadiens appellent le gouvernement à tenir une enquête publique entièrement indépendante et impartiale concernant la gestion de la pandémie par le gouvernement. Nous devons savoir ce qui a été fait de mal , a indiqué un des porte-parole du Convoi de la liberté 2022 .

Les manifestants ont réclamé que l’enquête publique commence dès le mois de mars prochain.