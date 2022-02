La succession des vagues de la pandémie et les incertitudes sur les restrictions sanitaires m’ont privé pendant deux ans du plaisir des vacances à l’extérieur du Canada.

Avec les allègements qui sont de plus en plus annoncés ici et là, partout dans le monde, la situation semble avoir évolué pour pouvoir le faire.

Une connaissance, récemment revenue de l’étranger, m’a par contre dit qu'elle a été obligée de passer cinq semaines à l’extérieur du Canada au lieu de deux, en raison de cette variation des règles.

Un déplacement à plusieurs escales, comme celui qui conduit dans plusieurs pays en Afrique, m’expose à un risque de ce genre, à l’aller comme au retour.

À quel scénario, donc, je m’attendrais si mon voyage à destination de la République démocratique du Congo (RDC) avait lieu aujourd’hui? À défaut d’un vol direct, je serais forcé de transiter par la France.

J’ai fait un peu de recherche pour savoir à quoi m’en tenir à chaque étape afin de ne pas gaspiller de précieux jours de vacances à cause des assouplissements qui varient d’un endroit à l’autre.

Au départ de l’aéroport international d’Edmonton, je m’attendrais à devoir présenter la preuve vaccinale provinciale.

Cette preuve devrait correspondre au passeport vaccinal qui me serait exigé à mon escale en France. Elle devrait aussi suffire à mon arrivée en RDC.

Sauf s'il y a des changements d’ici là, c’est peut-être à mon retour au Canada que je m’attends à plus d’exigences : un résultat de dépistage préalable à l’arrivée, un reçu ArrivCAN, une preuve de vaccination et un plan de possible quarantaine.

Et s’il y a une cinquième vague de pandémie? Si ça se produit avant le départ, je devrais annuler mes déplacements. Si c’est après, je n’aurais d’autre choix que de m’adapter aux contraintes qui émergeront.

En raison de toutes ces règles, des incertitudes et des surprises possibles qui entourent la COVID-19, je n’envisage pas de partir avec ma famille.

J’irai néanmoins en éclaireur, en vue d’un futur déplacement avec mes proches. C’est une expérience à laquelle je me prépare, après tout, avec impatience et confiance.