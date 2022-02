Les heures d’ouverture de l’urgence seront allongées au CLSC de Senneterre

Cependant, on ne connait pas encore le nombre d'heures d'ouverture par jour qui sera en vigueur. Ces précisions devraient être communiquées au cours de la semaine prochaine.

Rappelons que les services d'urgence médicale sont fermés 16 heures par jour depuis le 18 octobre 2021 au CLSC de Senneterre.

Par courriel, le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue mentionne que l'arrivée de deux nouvelles infirmières permet d'accroître le nombre d'heures d'ouverture.

La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat, en a également fait l'annonce dans une vidéo sur sa page Facebook.

On a une date, c'est la grande demande qu'on avait faite au Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue CISSSAT , se réjouit-elle. C'est une super bonne nouvelle, on est très heureux de vous annoncer ça aujourd'hui.

Plus de détails suivront.