Une année festive pour l’Espace René-Lévesque

En plus de préparer plusieurs activités pour souligner le 100e anniversaire de naissance de l’ancien premier ministre, René Lévesque, qui a grandi à New Carlisle, l’organisme collabore à plusieurs événements.

Même si la programmation complète des activités n’est pas terminée, des événements sont déjà en marche. C’est le cas du concours Prise de parolepublique, qui s’adresse aux étudiants de quatrième et cinquième secondaire.

Le concours vise à encourager les jeunes à s’exprimer publiquement sur des thèmes qui sont importants pour eux. L’activité est organisée en collaboration avec les deux centres de services scolaire de la Gaspésie. La finale du concours devrait avoir lieu au début de l’été prochain.

L’Espace René-Lévesque souhaiterait que cette activité devienne récurrente, indique le président de l’organisme, Gaétan Lelièvre.

Rassemblement partisan le soir de la première élection du Parti québécois, dirigé par René Lévesque, à Montréal en 1976. Neuf mois plus tard, la Charte de la langue française, sur laquelle une grande partie de la campagne avait portée, a été adoptée par l'Assemblée nationale (archives). Photo : La Presse canadienne / Archives

Le 24 août, jour de la naissance de l’ancien premier ministre, l’Espace René-Lévesque promet un événement festif organisé dans la Baie-des-Chaleurs. On ne peut pas le dévoiler maintenant parce qu’on travaille ça avec un partenaire régional , commente M. Lelièvre.

À New Carlisle, des journées portes ouvertes seront aussi organisées au musée-jardin où on peut découvrir la carrière de l’homme politique grâce à un parcours audiovisuel extérieur.

Réalisé par la Fondation de la maison René-Lévesque, cet espace de mémoire est situé à New Carlisle et est géré par l'OBNL, Espace René-Lévesque (archives). Photo : Radio-Canada

Le comité continue de travailler sur d’autres événements, mais aussi d’autres organisations qui contactent l’Espace René-Lévesque pour lui faire part de leurs intentions. Ça vient de partout au Québec , indique Gaétan Lelièvre.

L’Espace René-Lévesque travaille aussi très étroitement avec la Fondation René-Lévesque qui entend aussi souligner le 100e anniversaire de la naissance du célèbre Gaspésien. Une exposition, organisée par la Fondation, sera présentée à Montréal en sus de celle que prépare le Musée de la civilisation.

Gaétan Lelièvre souligne que tous ces événements, dont les expositions, ne sont pas en compétition avec ceux de l’Espace, mais, au contraire, le tout va s’inscrire en complémentarité.

Maison René-Lévesque

Complémentarité, c’est d’ailleurs le maître-mot que l’Espace René-Lévesque voudrait que le ministère de la Culture retienne quant à la gestion du site de la maison d’enfance de celui qui fut aussi correspondant de guerre et journaliste vedette de Radio-Canada.

Le Ministère a acquis la maison en septembre dernier et l’Espace René-Lévesque ne cache pas son intérêt pour la gestion du site. D’autant plus, fait-il valoir, que le site du musée-jardin et celui de la maison sont situés à quelques centaines de mètres, l’un de l’autre.

Pourquoi ne pas profiter d’une expertise qui est sur place, d’un conseil d’administration qui a fait ses preuves , demande-t-il.

Gaétan Lelièvre indique avoir déjà rencontré la ministre de la Culture et des Commucations, Nathalie Roy, à ce propos. On a senti une ouverture de la ministre , rapporte M. Lelièvre. Il admet toutefois que son organisation aura besoin d’un soutien financier pour remplir un tel mandat.

La maison a nettement manqué d'entretien au fil des ans (archives). Photo : Gracieuseté de David Thibault

Les deux parties auront le temps d'en rediscuter.

Avant de parler de mise en valeur du site, le Ministère devra voir à réhabiliter la maison inhabitée depuis plusieurs années. La demeure, qui est reconnue comme bâtiment patrimonial protégé par l’État, a d’abord besoin d’importants travaux de mise à niveau.

Avec la collaboration de Sylvie Aubut