Les défenseurs des neuf langues autochtones officielles des T.N.-O. le martèlent : ils n’ont pas l’impression qu’elles sont mises sur le même niveau que l’anglais et le français. Ils ne sont pas les seuls, puisque la commissaire aux langues officielles du territoire est aussi de cet avis.

Après 2017, 2022 est l’année à laquelle la Loi sur les langues officielles des T.N.-O. subit une révision.

Dans ce cadre et après avoir commencé à consulter la communauté, l’été dernier, le Comité permanent des opérations gouvernementales a tenu, jeudi, un examen public du rapport annuel 2020-2021 de la commissaire aux langues officielles.

Sans surprise, la commissaire, Bendra Gauthier, en poste depuis un peu plus d’un an, a choisi de concentrer sa présentation sur les langues autochtones et leur quasi-absence des services offerts par le gouvernement territorial.

Brenda Gauthier est la commissaire aux langues officielles des T.N.-O. depuis janvier 2021. Photo : Avec la permission du Commissariat aux langues officielles

Avant d’occuper son poste actuel, Mme Gauthier dit avoir travaillé plus de 30 ans pour le gouvernement territorial. Après 25 ans de services, elle a demandé à ce que la cérémonie pour honorer sa longévité professionnelle se fasse en langue dene zhatıé (esclave du Sud).

« On m’a demandé à ce que je m’occupe d’obtenir une traduction. » — Une citation de Brenda Gauthier, commissaire aux langues officielles des T.N.-O.

Même si elle affirme avoir trouvé quelqu’un l’ayant fait rapidement et gratuitement, elle avoue ne pas savoir si le gouvernement aurait payé les frais s’il y en avait eu.

Une Loi peu connue par les fonctionnaires

Mme Gauthier ne peut pas s’empêcher de se demander si les choses ont changé depuis, d'autant plus que, selon elle, la Loi sur les langues officielles est relativement peu connue des fonctionnaires.

Le plus gros problème avec la législation est qu'elle s'applique aux institutions gouvernementales, mais les employés gouvernementaux dans ces institutions ne sont pas conscients du rôle qu'ils doivent jouer ou de l'endroit où ils peuvent obtenir des instructions.

Paul Boucher et Jessica Hval, deux enseignants à l’école secondaire PWK de Fort Smith, s’interrogent eux aussi sur la place de leurs langues - le cri et le chipewyan - aux Territoires du Nord-Ouest.

« Cette loi doit pouvoir être un tremplin pour que notre langue soit plus visible dans les ministères, dans notre communauté. » — Une citation de Paul Boucher, enseignant en chipewyan à l'école secondaire PWK de Fort Smith

Quand vous regardez la Loi, elle doit protéger neuf langues [en plus du français et de l’anglais], mais j’ai l’impression que les langues autochtones sont symboliques , avance M. Boucher, qui ajoute que toutes les langues doivent être protégées au même niveau.

Jessica Hval enseigne le cri à l'école secondaire PWK de Fort Smith. Elle souhaiterait que ses élèves aient plus d'occasions de voir et d'entendre la langue au quotidien. Photo : Avec la permission de Jessica Hval

Quand Mme Hval regarde la loi, elle déplore que tout le monde n’ait pas eu une place égale à la table des discussions. Le document est surtout centré sur le français et l’anglais et le reste est, en quelque sorte, en périphérie de cela.

Rendre les langues plus visibles

Paul Boucher estime que certains ministères, comme ceux de l’Éducation, qui a développé le curriculum basé sur les langues autochtones Nos langues en 2020, et de la Santé, qui a affiché des signes dans différentes langues autochtones au centre de santé de la communauté, font du bon travail pour rendre les langues visibles à Fort Smith.

Jessica Hval cite, pour sa part, les panneaux arrêt qui sont dans les quatre langues parlées dans la communauté (anglais, chipewyan, cri et français).

À Fort Smith, les panneaux d’arrêt utilisent les quatre langues parlées dans la communauté, dont le cri et le chipewyan. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Pour les deux enseignants, la question de la visibilité des langues autochtones est centrale pour donner aux jeunes l’envie d’apprendre, pour leur montrer la valeur de la langue.

En plus de voir la langue, encore faudrait-il l’entendre, croit Mme Hval.

« Quand mes étudiants téléphonent aux services gouvernementaux, ici, ils ont l’option de choisir le français et l’anglais, mais ils n’entendent pas leur langue. Aucune option ne dit "si vous voulez le service en cri, faites le 6". » — Une citation de Jessica Hval, enseignante de cri à l'école secondaire PWK de Fort Smith

Elle regrette aussi que les jeunes n’entendent pas plus souvent la langue être parlée dans la communauté.

Les deux enseignants reconnaissent cependant que le gouvernement ténois fait des efforts pour améliorer la situation dans les services gouvernementaux offerts au territoire.

Paul Boucher pense aussi que les obstacles pourraient assez facilement être surmontés, ne serait-ce que pour ajouter les neuf langues autochtones en option pour les appels téléphoniques aux différents ministères.