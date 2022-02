Les habitants d’une communauté autochtone inondée rentrent à la maison après 90 jours

Le chef Arnie Lampreau raconte qu’il ne s’attendait pas à ce que les membres de la communauté soient évacués et incapables de revenir habiter dans la réserve si longtemps.

Les membres de la communauté sont très heureux de pouvoir rentrer à la maison , a-t-il affirmé en entrevue.

Le débordement et le changement de cours de la rivière Nicola entre Merritt et Spences Bridge a forcé l'évacuation de la Première Nation Schackan le 15 novembre 2021.

La rivière n’a plus de berges et elle est beaucoup plus large et beaucoup moins haute.

Une dizaine de tronçons de la route 8 a été emportée par les eaux. Photo : Ministère des Transports de la C.-B.

La route 8, qui mène à la réserve a aussi été détruite en partie par la rivière et des glissements de terrain.

C'était la deuxième fois en un an que la Première Nation Schackan devait être évacuée.

Ses membres avaient dû quitter leurs propriétés pendant 30 jours cet été en raison des feux de forêt.

Le chef Lampreau explique que les employés de la Première Nation ont travaillé de 12 à 14 heures par jour pour effectuer des inspections de propriétés, des tests de l’eau, des remises en service de puits et s’assurer que les réfrigérateurs, les fours et les réservoirs à eau chaude qui ont gelés pendant les derniers mois fonctionnent.

Le paysage de la communauté a totalement changé, affirme le chef, après les feux de forêt et les inondations qui ont ravagé la réserve.