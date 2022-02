L’inflation de 1990 à 2022 : similitudes et différences

Pour bien comprendre la hausse de l’inflation de 1991, il faut remonter au début des années 80, explique David Dupuis, chargé de cours à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke. Si aujourd’hui la Banque du Canada se concentre principalement sur l’inflation pour dicter ses interventions dans l’économie canadienne, il en était tout autrement avant.

L'inflation, selon David Dupuis L’inflation c’est de la distorsion dans l’économie. Imaginez que vous en train d’écouter votre série Netflix préférée dans le salon et que votre petit frère s'installe dans la pièce d’à côté avec sa batterie, et qu'il commence à jouer. Toute l’information pour suivre la trame de l’histoire est toujours là, c’est jusque là il y a du bruit, et avec le bruit, j’en perds des bouts. La batterie c’est l’inflation. L’inflation fait du bruit dans les signaux de prix et collectivement, on en perd des bouts. On de la difficulté à prendre les bonnes décisions économiques, et des fois, on va commettre des erreurs, la plupart du temps à cause du bruit. Cela a tendance à réduire la croissance tendancielle dans une économie.

L'impact du compte d'épargne-chèques

Dans les années 80, on fait ce qu’on appelle du monétarisme. La politique monétaire est articulée autour d’un contrôle de la croissance monétaire dans l’économie , précise David Dupuis. En gros, c’est la circulation de la monnaie qui est prise en considération pour évaluer la santé financière du pays. Entre 1980 et 1985, on s'aperçoit que cette technique ne fonctionne pas pour nous [parce qu’il] y a des changements au niveau de l’innovation financière.

L’un de ces changements est l’arrivée du compte d'épargne-chèques. Ce nouveau produit financier personnel présente des avantages intéressants pour les épargnants, puisqu’il permet de faire des achats courants tout en récoltant quelques bénéfices grâce aux intérêts qu’offre le compte. Conséquence : les clients des institutions financières transfèrent leurs avoirs du compte-chèques traditionnel au nouveau compte d'épargne/chèques. Or, le compte-chèques est l'outil qui sert de référence à la Banque du Canada pour suivre cette circulation de la monnaie. Et contrairement aux consommateurs, elle n'a pas fait la transition pour suivre la situation financière.

C’est comme si la Banque avait perdu la balle des yeux , illustre David Dupuis. Les économies passent ainsi du compte-chèques au compte d'épargne-chèques, sans que la Banque n'y prête l’attention méritée. Pour la Banque, c’est vraiment [le compte-chèques] qui doit croître .

Or, la croissance de ce compte, qui doit se situer à l’époque autour de 4 %, n’est pas au rendez-vous. Cet indicateur baisse comme peau de chagrin puisque les épargnants ont déplacé leur argent. La Banque du Canada injecte de la monnaie dans l’économie pour contrecarrer cette baisse, mais un surplus de monnaie en circulation contribue alors à une hausse de l’inflation.

David Dupuis, chargé de cours à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Photo : Collection : David Dupuis

Toujours selon David Dupuis, la Banque du Canada a ensuite du mal pendant une dizaine d’années à freiner la croissance des prix et les impacts sur l’économie. Elle laisse de côté les interventions liées à la monnaie et se concentre sur d’autres indicateurs, comme le taux de change ou les taux d’intérêt par rapport à ceux des États-Unis. On ne sait plus comment aborder les choses. Quand la Banque décide en 1991 de mettre un holà à [ces tergiversations], l’inflation est autour de 6 % , précise-t-il.

Impact marqué sur les ménages dans les années 90

L’inflation devient finalement le principal indicateur de la Banque du Canada pour orienter ses interventions. À ce moment-là, il n’y pas que l’indice des prix à la consommation qui est élevé; le marché du travail est au plus mal et les perspectives d’avenir pour la jeune génération ne sont pas très reluisantes. Les universitaires peinent à se trouver de l’emploi, se souvient David Dupuis. C’est la récession.

« En langage de politique monétaire, c’est une Banque qui a les deux pieds sur le frein. Une partie de la profondeur de la récession canadienne vient du fait que la Banque veut casser l’inflation et veut casser les attentes d’inflation des ménages et des particuliers. » — Une citation de David Dupuis, chargé de cours à l'École de gestion à l'Université de Sherbrooke

Cependant, tout n’est pas noir pour les travailleurs. Même s'ils sont nombreux à payer le prix fort, d’autres se retrouvent dans une situation plutôt favorable. L’économiste mentionne que pour contrer la perte importante de leur pouvoir d’achat, des employés syndiqués obtiennent des hausses salariales qui compensent la poussée inflationniste.

Entre 1985 et 1990, il y a un contrat salarial sur quatre qui inclut une clause d’ajustement au coût de la vie, explique le spécialiste. Ça veut dire que le quart des ménages ne croit pas en la capacité de la Banque de stabiliser l’inflation. Ils vont donc négocier fortement pour avoir des ajustements [salariaux]. [...] La croissance des salaires était autour de 5, 6 % au Québec pendant la période en ligne avec l’inflation.

Le siège de la Banque du Canada, à Ottawa Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

L’inflation de 2022 est multifactorielle

La cause de l’inflation actuelle est toutefois loin d’être la même qu’en 1990. David Dupuis croit qu’il s’agit de la normalisation de la situation après un creux au début de la pandémie. Il l’explique aussi par de nombreux facteurs, comme la baisse de production des chaînes d’approvisionnement, les inondations dans l’Ouest l’automne dernier, le blocus des camionneurs à différents endroits au pays. Il montre aussi du doigt de mauvaises décisions prises dans le secteur automobile, comme l'annulation de commandes de semi-conducteurs, croyant que la pandémie ferait diminuer la demande pour des véhicules neufs.

Finalement, on a tous acheté des autos [et on a surtout] tous acheté des ordinateurs pour stocker nos bureaux , fait remarquer le spécialiste. Véhicules et ordinateurs partagent toutefois une même pièce essentielle en commun : le semi-conducteur.

Tout ce que le secteur de l’automobile a annulé comme commande de semi-conducteurs a été absorbé par l’informatique et les technologies de communication . Résultat : difficile de construire des véhicules, car cette pièce est aujourd’hui en rupture de stock.

« On dépense en fou partout dans le monde actuellement pour construire des usines de semi-conducteurs. D’ici deux, trois ans, les semi-conducteurs vont coûter la même chose qu’un sac de chips. Tout ça va nous avoir temporairement coûté très cher pour ensuite de façon plus persistante nous coûter moins cher pour une longue période. » — Une citation de David Dupuis, chargé de cours à l'École de gestion à l'Université de Sherbrooke

L'inflation a atteint son plus haut niveau au pays depuis 30 ans. Photo : Getty Images / joshlaverty

Comment s’en sortir?

Comme en 1990, le pays n’est pas à l’abri d’une récession. Cependant, l’économiste demeure somme toute optimiste pour la suite des choses et estime que la situation va se dégonfler plus rapidement qu'il y a 30 ans. Il croit que d’ici peu de temps, l’inflation aura retrouvé un cours plus normal et même que d’ici l’été, elle se situera autour de 3 %.

Dans l’esprit de la Banque aujourd’hui, elle n’a pas à se battre contre l'inflation à 5 %. Pourquoi? Parce qu’elle pense vraiment que c’est temporaire et qu’à partir du moment que la chaîne d’approvisionnement va rembarquer sur l’engrenage, l’inflation va se stabiliser d’elle-même en grande partie. J’ai tendance à y croire.

Car selon David Dupuis, le noeud de la guerre réside dans le déséquilibre causé par l’offre et la demande.

« [En 1990], c’était clairement des pressions de la demande qui tiraient les prix à la hausse. Aujourd'hui c’est plutôt une dislocation de l’offre. Malheureusement, si la banque centrale augmente les taux d’intérêt demain matin [cela n’aura aucun effet] sur une chaîne d’approvisionnement disloquée. » — Une citation de David Dupuis, chargé de cours, École de gestion de l'Université de Sherbrooke

En attendant, David Dupuis estime quand même qu’une hausse du taux directeur imminente de la Banque du Canada serait justifiée, ne serait-ce que pour son effet psychologique . Bien des spécialistes s’attendent d’ailleurs à une augmentation prochaine de ce taux.

De toute façon, ils sont à zéro. On s’entend. L’économie revient vers le plein emploi. Il va falloir tranquillement normaliser [les taux d’intérêt]. Oui, cette hausse est justifiée, mais pour convaincre les ménages que la Banque centrale n’échappera pas le ballon.

La Banque du Canada soulève des inquiétudes quant à l'endettement au Canada, puisque les ménages très endettés réagissent mal aux chocs. Photo : iStock

Parce que la Banque doit regagner la confiance du public. De nombreux syndicats négocient actuellement leur prochaine convention collective, et dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, ce sont eux qui ont le gros bout du bâton . Similitude avec 1990 : demander une hausse salariale importante, pour contrer l’augmentation du coût de la vie, devient non pas un luxe, mais presqu’une nécessité aux yeux des travailleurs, inquiets pour l’avenir.