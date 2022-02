Quoi faire durant la semaine de relâche au Bas-Saint-Laurent?

La plupart des centres de services scolaires de la région ont prévu la semaine de relâche du 28 février au 4 mars. Toutefois, les Centres de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs et de Kamouraska-Rivière-du-Loup amorceront leur semaine de congé le 7 mars.

Rimouski-Neigette

Le contexte actuel permet à la Ville de Rimouski d’offrir une foule d’activités à tous les jours, au bonheur des enfants. Avec les mesures [d’allègement] annoncées, on est contents de pouvoir revenir à une programmation qui est presque régulière , a expliqué en entrevue à Info-Réveil la coordonnatrice à la vie communautaire de Rimouski, Josianne Beaulieu.

C’est le retour d’activités phares telles que les randonnées aux flambeaux et la soirée disco sur glace au parc Beauséjour. Toujours au parc, la Ville de Rimouski met le paquet avec une grande nouveauté : une tyrolienne d’une trentaine de mètres de longueur sera accessible à tous les 4 et 5 mars. Le parcours se terminera dans des structures gonflables.

Une quarantaine d’activités intérieures qui nécessitent une inscription sont aussi proposées aux enfants tout au long de la semaine.

La Mitis

Parmi les activités proposées, les familles de Mont-Joli pourront notamment enfiler leurs vêtements chauds pour une randonnée de raquette aux flambeaux en sirotant un chocolat chaud le 27 février ou pour patiner au son du disco à l’anneau de glace le 5 mars.

Les familles auront la chance de se rassembler afin de regarder un film en plein air au centre-ville. Pour les plus frileux, des ateliers intérieurs sont prévus. Des mesures sanitaires sont en place dans chaque installation.

KRTB

La Ville de Rivière-du-Loup dévoilera sa programmation complète lundi. La période d’inscription pour les activités à participants limités sera lancée par la même occasion. Du 4 au 13 mars, les Louperivois pourront prendre part aux classiques hivernales comme le disco-patin, la glissade nocturne et la randonnée aux flambeaux. De nouvelles activités seront annoncées sur les médias sociaux de la Ville.

Plusieurs activités payantes et gratuites sont organisées à La Pocatière. Hockey et patinage sur glace extérieure et intérieure sont à l’honneur durant toute la semaine.

Chaque jour, toute la famille est invitée à pratiquer le ski de fond, la raquette, le vélo à pneus surdimensionnés et la randonnée pédestre au Boisé Beaupré et ailleurs sur le territoire. Les parents peuvent aussi inscrire leurs enfants âgés de 4 à 11 ans au camp de jour. Zoothérapie, cours de cuisine et bubble soccer sont notamment au menu lors de la semaine de relâche en camp de jour du 7 au 11 mars.