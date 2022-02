7shifts remporte le prix Pandemic Recovery

Ce prix, décerné par l’entreprise Saskatoon OpenDoor Society, récompense une entreprise ou un organisme qui a trouvé les moyens de garder des employés issus de l'immigration au Canada durant la pandémie.

Fondée en 2014, la compagnie basée à Saskatoon a créé un logiciel destiné à faire les horaires des employés du secteur de la restauration.

La cofondatrice et gestionnaire des opérations de revenus, Andrée Carpentier, souligne que l’entreprise technologique a embauché 12 nouveaux arrivants au cours de la dernière année, en entrevue à l’émission Point du jour.

Elle a notamment développé plusieurs moyens pour faciliter leur intégration.

Par exemple, quand les nouveaux arrivants arrivent au Canada ils reçoivent une prime pour leur voyage et on paie les frais d’hôtels. On a aussi un comité d'accueil qui les rencontre à l’aéroport, et on travaille avec des consultants en immigration pour les aider à s’installer.

Andrée Carpentier explique que c’est important pour son entreprise de pouvoir recruter du personnel à l’international.

Pour nous c’est très important d’avoir de la diversité dans notre milieu de travail.

De nombreux nouveaux arrivants embauchés à 7shifts viennent de l’Amérique du Sud, beaucoup viennent du Brésil, explique Mme Carpentier.

Pour elle, le prix Pandemic Recovery représente énormément pour l'entreprise,

Notre logiciel est destiné aux restaurateurs et lorsqu’ils ont commencé à fermer leurs portes au début de la pandémie, ça a eu un impact sur l’entreprise et on a même dû licencier plusieurs employés , révèle-t-elle.

Mme Carpentier ajoute que 7Shifts a dû faire de gros efforts pour s’en sortir.