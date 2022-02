Des enfants de Cowansville ont reçu des doses du vaccin de Moderna par erreur

La semaine dernière, à la fin d'une journée de vaccination, dans les vérifications, on s'est rendu compte qu'il manquait quatre doses pour adultes et qu'il y avait quatre doses pour enfants de trop. Ce n'est pas la même chose. L'erreur n'a pas été trouvée [...] mais on a déduit qu'il y avait eu un incident quelque part. Des enfants ont reçu du Moderna alors qu'ils auraient dû recevoir du Pfizer , explique le directeur de la santé publique de l'Estrie, le Dr Alain Poirier.

Il a été impossible pour la santé publique de retrouver les enfants qui ont reçu le mauvais vaccin. On a avisé tous les parents. [...] On sait que Moderna, c'est dans la même famille d'ARN messager [que Pfizer]. On sait qu'ils ont reçu l'équivalent d'une dose de rappel, donc une demi-dose , indique également le Dr Poirier.

Ce dernier se veut rassurant. On ne pense pas qu'il y aura des conséquences. On a consulté à peu près tous les experts pour savoir ce que ça peut causer chez les enfants. C'est le même type de vaccin [que Pfizer], c'est juste qu'il n'est pas encore autorisé pour les enfants.

« Ce vaccin, pour les enfants, est en attente d'autorisation de Santé Canada. D'une certaine façon, c'est rassurant. » — Une citation de Alain Poirier, directeur de la santé publique de l'Estrie

C'est au centre de vaccination du Domaine du Parc, à Cowansville, que quatre enfants ont reçu une dose de Moderna par erreur. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Une ligne téléphonique a été mise en place pour les parents qui pourraient avoir des préoccupations. Selon toute évidence, le vaccin va être efficace, mais on n'avait d'autre choix que d'aviser les gens, comme c'est toujours le cas lors d'incidents. Le ministère a aussi été avisé , assure le Dr Poirier.

Il affirme que c'est la première fois qu'une telle erreur se produit au CIUSSS de l'Estrie-CHUS. On espère qu'il n'y en aura pas de deuxième.