Élection partielle à La Baie : des candidats à prévoir pour l’ERD et Unissons Saguenay

L’Équipe du renouveau démocratique (ERD) et Unissons Saguenay (US) ont tous deux l’intention de présenter des candidats lors de l’élection partielle qui aura lieu dans le district #14, à La Baie, afin de remplacer le conseiller démissionnaire Éric Simard .

Président du conseil d’administration de l’Équipe du renouveau démocratique ERD , André Brassard-Aubin confirme que des candidats potentiels sont en réflexion. Lors de l’élection de novembre, la formation politique autrefois dirigée par l’ex-mairesse Josée Néron n’avait présenté aucun candidat dans les trois districts baieriverains. En fait, seulement quatre personnes ont brigué les suffrages sous la bannière de l’Équipe du renouveau démocratique ERD .

Des gens ont songé fortement à se présenter [lors de la dernière élection]. Ils ont décliné l’offre pour des raisons personnelles. On les a contactés. C’est une décision importante qui ne se prend pas autour d’un café. Ils doivent parler à leurs familles. La caractère soudain de la nouvelle en a surpris plus d’un. Ça fait juste trois jours que M. Simard a annoncé son départ. Mais c’est certain qu’on a l’intention d’y être , a confirmé André Brassard-Aubin.

Unissons Saguenay, par la voix de son chef, Claude Côté, tient un discours similaire. Les instances du parti se sont réunies jeudi soir pour discuter de la partielle. Josépier Guillot, qui a affronté Éric Simard en novembre et qui a obtenu le meilleur résultat [environ 20 % des voix] de tous les candidats d’Unissons Saguenay, est en réflexion.

On va présenter un candidat. On a fait une liste de gens qui pourraient être intéressants. On est en train de repartir la machine , signale Claude Côté. Il exclut la possibilité de se lancer lui-même puisque la formation politique souhaite être représentée par une personne issue du district.

Ni l’Équipe du renouveau démocratique ERD ni Unissons Saguenay ne craignent l’entrée en scène de l’ex-patron de Promotion Saguenay et ancien bras droit de Jean Tremblay, Ghislain Harvey, qui a laissé planer la possibilité de briguer les suffrages.

Il faut aussi se rappeler de ce qui s’est passé avec sa retraite et son contrat à Promotion Saguenay. Je pense que les gens s’en souviennent. Mais nous, ça ne nous fait pas peur. On est en politique pour faire avancer des idées et ça demeure notre objectif premier , fait valoir le chef d’Unissons Saguenay.

Le sujet de l’élection partielle à La Baie devrait être abordé lors de la prochaine séance du conseil municipal de Saguenay le 7 mars. L’élection doit se tenir dans un délai de quatre mois.

Il s’agira de la deuxième en moins de trois ans à Saguenay. La première, tenue en décembre 2019, visait à remplacer Jonathan Tremblay dans le district #1 à Jonquière, lui qui avait remis sa démission pour des raisons personnelles et de santé. C’est Jimmy Bouchard qui avait obtenu la faveur populaire. Il a été réélu lors du scrutin général du 7 novembre dernier.

De nouveaux locaux pour l’ERD

Par ailleurs, les membres du cabinet du conseiller désigné, Marc Bouchard, déménageront bientôt dans de nouveaux locaux situés dans l’enceinte de l’ancien hôtel de ville de Chicoutimi-Nord, près de l’église Sainte-Anne. Des travaux de rénovation rendus nécessaires en raison d’une infiltration d’eau sont en cours. La Ville doit fournir des espaces de travail au parti d’opposition et à son équipe. Les bureaux où l’Équipe du renouveau démocratique ERD élira domicile sont les mêmes que la formation occupait lorsque Jean Tremblay était maire de la ville et que Josée Néron dirigeait le parti d’opposition.

Quant à la chefferie du parti, André Brassard-Aubin indique que les membres se réuniront bientôt et que des annonces devraient suivre.