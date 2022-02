Le journaliste Pierre Marceau prend sa retraite de Radio-Canada

Le secret a été bien gardé et la décision a surpris bien des collègues notamment. Mais après une carrière riche de 36 années, le journaliste Pierre Marceau effectue vendredi sa dernière journée dans la salle de nouvelles de Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec. Une retraite bien méritée.

Vendredi, jour de tempête, Pierre Marceau ne se souhaite pas de faire la couverture des conditions météorologiques. J’espère que non , dit-il en riant au début de sa journée, parce qu’il faut le dire, il l’a fait à de nombreuses reprises au cours de sa carrière.

Fort de 3 années de radio, en plus de 33 ans passés à Radio-Canada, le journaliste a touché à tous les sujets, entre autres des dossiers qui se sont échelonnés sur plusieurs années comme la disparition de Cédrika Provencher et le décès mystérieux du policier Louis-George Dupont.

Les ossements de Cédrika Provencher ont été découverts en décembre 2015. Elle avait été portée disparue en 2007. Photo : Radio-Canada

Ce qu’il garde surtout en mémoire, c’est le contact privilégié avec les gens de par son métier et la richesse des connaissances acquises sur le terrain.

On discute avec plein de gens. On apprend des choses. J’ai toujours dit que l’on se couchait toujours un peu moins niaiseux le soir que la veille parce qu’on apprend des choses , raconte-t-il en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Pierre Marceau a été reporter national. Il a remporté un Prix Gémeaux en 2011. Il a participé aux grandes émissions d’affaires publiques du réseau. Et certains reportages l’ont marqué au point de laisser une trace indélébile.

Il y a un reportage que j’ai fait à Enjeux, l’ancêtre d’Enquête, sur la violence des ex-conjoints. On avait fait une heure complète sur cette violence des ex-conjoints qui refusent que leur conjointe les quitte. Ils s’en prennent à elle jusqu’au féminicide , se rappelle-t-il.

Bien que le reportage La violence des ex ait été diffusé en 2006, Pierre Marceau constate que cette violence existe toujours en 2022. C’est là qu’on se dit : un journaliste, ce n’est pas là pour régler les problèmes. C’est là pour les montrer, les démontrer, et pour les observer , indique-t-il.

Pour ce reportage, pendant six mois, il avait été à la rencontre de victimes et d’hommes qui ont commis des meurtres. C’est un reportage qui m’avait beaucoup marqué. Ça donne matière à réflexion et encore aujourd’hui, je réfléchis à ça.

La fin d’un chapitre mais d’autres projets en préparation

À l’annonce de sa retraite, des centaines de témoignages ont afflué sur les réseaux sociaux et sur différentes plateformes, dont d’anciens collègues et intervenants qui ont croisé sa route et qui ont tenu à témoigner de son professionnalisme.

Merci pour tout, Pierre Marceau. Que je t'ai apprécié comme journaliste! Un journaliste professionnel, respectueux et rigoureux. Nos jasettes avant et après les reportages vont me manquer , écrit notamment l’ex-conseillère municipale Sylvie Tardif, aussi coordonnatrice de l’organisme COMSEP. Un message dans une pluie d’hommages.

Si Pierre Marceau prend sa retraite de Radio-Canada, il compte continuer de nourrir des projets personnels. Qu’est-ce que je vais faire après? Je ne le sais pas. Je sais qu’il va falloir que je pellete aujourd’hui! Ça, c’est sûr , lance-t-il à la blague.

Il compte profiter d’une longue marche sur le chemin de Compostelle pour réfléchir à la suite, à sa suite, après avoir donné 33 années au diffuseur public.

Pierre, tes collègues veulent souligner ta passion pour l’information, pour la région, et tous saluent tes qualités humaines. Bonne retraite.