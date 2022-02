COVID-19 : Québec déclare 23 décès supplémentaires et 68 hospitalisations de moins

Actuellement, 1834 personnes sont hospitalisées dans la province pour traiter une infection à la COVID-19, dont 119 traitées aux soins intensifs, un recul de 5 depuis la veille.

Selon le dernier bilan, les hôpitaux ont enregistré 112 nouvelles admissions ces dernières 24 heures, alors que 180 patients ont pu quitter l'hôpital.

La COVID-19 a également fait 23 morts de plus, portant à 13 835 décès le bilan des pertes de vie attribuées à la maladie.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

D'après les résultats des opérations de dépistage par tests PCR, 1837 personnes de plus ont contracté la COVID-19, ce qui porte à 908 466 le nombre officiel de personnes infectées au Québec depuis février2020. On enregistre une moyenne de 1979 cas par jour depuis 7 jours.

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

Le 17 février, 22 720 tests de dépistage ont été effectués au Québec. Le taux de positivité s'établit quant à lui à 9,4 %. Rappelons que lorsque le taux de positivité passe sous la barre des 5 %, on considère que l'épidémie est maîtrisée.

Les 12 à 15 ans admissibles à une troisième dose

Plus de 17 656 doses supplémentaires de vaccin ont été administrées au Québec, ce qui porte à 18 579 148 le nombre de doses reçues par des Québécois, en incluant ceux qui ont été vaccinés à l’extérieur de la province.

À ce jour, 86 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et 50 % ont reçu une troisième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Soulignons également que les jeunes Québécois de 12 à 17 ans sont désormais admissibles à une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, a annoncé vendredi le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Les jeunes Québécois devraient toutefois recevoir une dose de rappel seulement trois mois ou plus après la dernière dose de vaccin reçue contre la COVID-19.

Le Comité sur l'immunisation du Québec CIQ recommande le vaccin de Pfizer auprès de ce groupe d’âge en raison d’un risque légèrement moindre de développer des complications [myocardite] après la vaccination .