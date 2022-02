Les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent contribueront davantage à la formation des médecins

Les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent accueilleront davantage d'étudiants en médecine au cours des prochaines années. Les futurs médecins peuvent maintenant réaliser leur externat dans les hôpitaux de Matane et de Rivière-du-Loup, dans une formule qui leur permet de connaître plus en profondeur la pratique de la médecine en région.

Cette façon de faire, appelée externat longitudinal intégré , a déjà permis à deux étudiants de la Faculté de médecine de l'Université Laval de faire un stage de 22 semaines à l'hôpital de Matane suivi d'un stage de 14 semaines à celui de Rivière-du-Loup.

Normalement, pendant leur période d'externat, les étudiants ne passent que six semaines au même endroit avant d'aller dans un autre milieu.

Ça permet à l'étudiant de s'installer, de bien connaître l'hôpital où il est. [...] Il va suivre des patients en continuité pendant tout le temps où il sera à Matane, voir les patients dans des contextes différents, que ce soit à l'urgence, en hospitalisation ou même en bureau de médecine familiale , explique la directrice des externats longitudinaux intégrés à la Faculté de médecine de l'Université Laval, Julie Fortin.

Qu'est-ce que l'externat? Après leurs trois premières années de formation, les étudiants en médecine doivent effectuer plusieurs stages en milieu clinique. Ces stages sont supervisés par des médecins qui évaluent les interventions et les diagnostics posés par les aspirants docteurs. La période d'externat dure normalement deux ans, après quoi l'étudiant peut obtenir son doctorat en médecine.

Ce type d'externat existe déjà depuis 2009 à Rimouski. De nombreux jeunes médecins ont d'ailleurs décidé de rester dans l'Est-du-Québec après y avoir suivi leur formation.

L'hôpital de Matane accueille maintenant de jeunes médecins pour leur externat (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L'Université Laval souhaite maintenant élargir son éventail d'hôpitaux au Bas-Saint-Laurent. En plus de ceux de Matane et de Rivière-du-Loup, qui viennent de s'ajouter, des démarches ont été entreprises pour offrir un programme d'externat à l'hôpital d'Amqui et à celui de Témiscouata-sur-le-Lac.

Former des médecins polyvalents et débrouillards

Selon Katherine Lee et Nicolas Chapdelaine, qui achèvent actuellement leurs stages à l'hôpital de Matane, les externats dans les plus petits hôpitaux et permettent de toucher à tout, que ce soit la gynécologie, la pédiatrie, la gériatrie, les chirurgies.

On est encouragés à développer notre débrouillardise tout en étant super bien encadrés , dit Mme Lee.

« En restant plus longtemps dans un milieu [...] on vient à créer des liens avec les infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes et autres. On devient je pense plus impliqué facilement, versus à Québec où on change plus souvent de milieu. » — Une citation de Nicolas Chapdelaine, étudiant en médecine en externat à l'hôpital de Matane

L'étudiant en médecine Nicolas Chapdelaine est actuellement en externat à l'hôpital de Matane. Photo : Avec l'autorisation du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Marilou Fortin, qui est médecin de famille à l'hôpital de Matane, ajoute que le contact entre les étudiants et les médecins qui les encadrent est plus personnel.

Quand on garde nos étudiants à long terme [...] ça permet de les connaître, de personnaliser la façon dont on leur enseigne qui est plus ciblée, contrairement à Québec où il y a beaucoup plus d'étapes avant de se rendre au patron. Parfois il y a des externes senior, il y a des résidents de différentes spécialités. Avec nous, en one on one, ça rajoute quelque chose de spécial , dit-elle.

Qui plus est, les étudiants en médecine qui ont déjà réalisé ce type de stage réussissent aussi bien leurs examens doctoraux que leurs pairs qui ont étudié dans les grands centres, indique Julie Fortin, de l'Université Laval.

Le nouveau pavillon de quatre étages destiné à l'enseignement de la médecine à l'hôpital de Rimouski ressemblera à ceci et ouvrira ses portes l'automne prochain (archives). Photo : Gracieuseté : CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le nouveau pavillon d'enseignement de la médecine à Rimouski, qui doit ouvrir ses portes l'automne prochain en accueillant 18 premiers étudiants, pourrait aussi inciter davantage de futurs médecins à faire leur externat en région. C'est d'ailleurs l'un des objectifs visés par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent et l'Université Laval, qui sont partenaires dans ce projet.

En plus des hôpitaux du Bas-Saint-Laurent, des externats sont aussi offerts à Chandler, en Gaspésie, ainsi qu'à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord.