Des protocoles stricts resteront en vigueur dans des Premières Nations du Nord

Cinq communautés de la Nation Nishnabe Aski (NAN) sont en état d'urgence en raison d'épidémies de COVID- 19 dans le Nord de l'Ontario.

La décision de lever les restrictions peut être justifiée sur la base des données de certaines régions de la province, mais cette décision ne tient pas compte des impacts importants qui seront subis par nos communautés , a déclaré le grand chef Fox dans un communiqué.

Maintenant, les dirigeants communautaires et les responsables de la santé essaient de comprendre combien de temps il faudra au Nord pour rattraper le niveau du reste de la province.

Le grand chef de la Nation Nishnabe Aski, Derek Fox, en conférence de presse. (Archives) Photo : @NANComms

Avant la montée subite du variant Omicron, nous avions environ 230 cas au total , a déclaré le Dr Lloyd Douglas, le médecin en charge de la santé publique de la Sioux Lookout First Nations Health Authority (SLFNHA). Depuis la poussée d'Omicron, nous avons observé plus de 1 000 cas dans la région. Entre la fin décembre et maintenant, nous pouvons observer une augmentation draconienne de cas.

La régie de la santé couvre 33 Premières Nations dans le Nord-Ouest, la majorité d'entre elles sur le territoire de la NAN. Depuis jeudi, toutes ces communautés restent sous un verrouillage régional mis en place pour la première fois le 30 décembre.

« Des protocoles stricts ont été adoptés dans bon nombre de nos communautés et resteront en vigueur à la discrétion des dirigeants locaux. Nos communautés sont autonomes et leurs décisions concernant les restrictions en cas de pandémie n'ont pas à être prises en accord avec la province. » — Une citation de Derek Fox, grand chef de la Nation Nishnabe Aski

Le jeudi 17 février, 651 cas actifs de COVID- 19 ont été signalés dans 25 communautés de la NAN, selon l'organisation politique, qui représente 49 communautés des Premières Nations dans les régions des traités 9 et 5.

Le nombre élevé de cas signalés dans la région est préoccupant, selon le grand chef, car de nombreuses Premières Nations sur le territoire de la NAN et au-delà doivent gérer les inégalités en matière d'accès aux soins de santé et d'infrastructure. Certaines de ces communautés sont ainsi exposées à un risque accru de conséquences graves de la COVID- 19.

Discussions à venir sur la manière d'assouplir les restrictions

Le Dr Douglas a déclaré à CBC News que bien que la région de la SLFNHA ne soit pas prête à assouplir les restrictions de concert avec le reste de la province, les conversations sur la réouverture en toute sécurité commenceront bientôt et relèveront des dirigeants régionaux.

Il a avancé qu'un élément clé pour mieux comprendre la situation du COVID- 19 dans le nord, et en particulier dans la zone de la SLFNHA, réside dans le suivi des tests et la gestion des cas et des contacts.

Il a déclaré que la capacité de test avait été renforcée au cours des deux dernières années pour la région et restait solide. Il a souligné que l'accès aux tests rapides avait également contribué à la gestion de la pandémie, tout comme les tests moléculaires.

Les responsables de la santé à travers le Canada ont récemment cessé de se baser uniquement sur le nombre de cas de COVID- 19 comme indicateur fiable de la propagation du variant Omicron. Toutefois ces chiffres demeurent critiques dans les petites Premières Nations éloignées, même si les patients n'ont pas besoin de soins d'urgence.

« Nous agissons ainsi parce que nous voulons vraiment identifier les personnes les plus vulnérables. Certaines communautés ont des taux de couverture vaccinale relativement faibles et nous savons que les individus sont vulnérables... nous voulons savoir le plus rapidement possible si la personne se présentant devant nous est atteinte de la COVID-19. » — Une citation de Dr Lloyd Douglas, médecin en charge de la santé publique de la Sioux Lookout First Nations Health Authority