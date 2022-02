Les subventions ne suivent pas l’inflation au Centre d’action bénévole de Sept-Îles

Si l’inflation augmente de 5 %, on demande au minimum que nos subventions pour nos missions [...] suivent le rythme [de la hausse] , dit la directrice générale du Centre d'action bénévole Le Virage, Karoline Gilbert.

La diminution du pouvoir d'achat oblige l’organisme à travailler à maintenir ses activités plutôt que les développer davantage. Le Centre d'action bénévole CAB de Sept-Îles offre notamment le service de la popote roulante.

Selon des distributeurs auxquels le Centre d'action bénévole CAB Le Virage s’alimente, il y a des hausses de 4 à 120 % sur certains produits depuis quelques mois, affirme Mme Gilbert.

« L’argent sort plus, mais elle ne rentre pas nécessairement plus. » — Une citation de Karoline Gilbert, directrice générale du Centre d'action bénévole Le Virage

Le service de popote roulante de l'organisme offre des repas à des dizaines de personnes vulnérables de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

On a deux voitures qui se promènent tous les jours pour aller livrer la nourriture. On a d’autres services aussi qui utilisent la voiture [...]. La facture d’un remplissage d’essence, aujourd'hui, comparé à il y a quelques mois, on fait le saut quand on est à la pompe , lance la directrice.

En plus de l’inflation, le peu de subventions disponibles exacerbe la pression sur les finances de l’organisme.

Souvent, les subventions ne sont pas récurrentes. Quand tu en fais la demande pour une année, tu ne peux pas la demander l’autre année , dit Mme Gilbert.

À écouter : Entrevue de Karoline Gilbert à l'émission Bonjour la Côte

La directrice générale déplore aussi le temps nécessaire pour soumettre des demandes de subventions.

Juste trouver et monter les [dossiers des] demandes de subventions possibles, c’est du temps qu’on pourrait mettre ailleurs. Ultimement, on ne sait même pas si on va l’obtenir. [...] Souvent, on le sait entre deux et quatre mois plus tard. [...] Quand on apprend quatre mois plus tard qu’on n’aura pas l'argent, il faut se remettre à courir et à un moment donné, on va foncer dans un mur ajoute Mme Gilbert.

Pour l’instant, elle dit tout de même que la situation financière est encore correcte , mais elle rappelle que son organisme offre un service essentiel.

On nourrit des personnes qui, autrement, auraient de la difficulté à bien s’alimenter, à garder une bonne forme et une bonne santé .

Selon Statistique Canada, cette inflation s'agit de sa hausse la plus rapide depuis août 1991.