Un comité indépendant pour évaluer la qualité de l’air à Québec

Le gouvernement Legault a annoncé vendredi matin la création d'un comité indépendant pour évaluer la qualité de l'air dans la Basse-Ville de Québec, plus précisément dans le secteur du port de Québec.

Le ministre de l'Environnement souhaite hausser la norme de nickel dans l'air, mais la Ville de Québec s'y oppose.

Certains quartiers de la capitale arrivent en queue de peloton dans la province, selon des études. Les citoyens de Limoilou respireraient par exemple sept fois plus de concentration de nickel que la moyenne des villes canadiennes.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, refuse pour le moment de créer une exception pour la ville de Québec.

Le ministre Benoit Charette s'oppose à ce que la Ville de Québec fasse l'objet d'une exception. (Archives) Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Le ministre veut connaître toutes les sources de polluants de l'air de Limoilou pour ensuite avoir des solutions à proposer.

On va demander [au comité] de porter une attention à toutes les sources potentielles de contaminants dans le secteur , souligne M. Charette. On le sait qu'il y a la présence du port de Québec, c'est une chose, mais il y a également l'incinérateur qui est dans le même secteur. Il y aura beaucoup de transport lourd dans ce secteur-là. Il y a la présence assez importante de foyers, de poêles à bois aussi.

« On veut un portrait de la situation précis, mais on va leur demander aussi de nous proposer des actions précises. » — Une citation de Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Station d’échantillonnage dans Limoilou

Une nouvelle station d’échantillonnage sera aussi installée dans Limoilou, a annoncé le ministre.

Je suis conscient des inquiétudes , a mentionné M. Charette.

Le maire de Québec, Bruno Marchand a accueilli favorablement les annonces faites vendredi par le gouvernement Legault. Il a indiqué que la nouvelle station de mesure représentait un pas dans la bonne direction , tout en précisant qu' il reste du chemin à faire .

La Ville de Québec souhaite obtenir une exception si le gouvernement maintient son intention d'assouplir la norme de nickel dans l'air.

Dans son mémoire, le maire a demandé que la norme actuelle soit maintenue pour tout le territoire de la municipalité et non seulement le quartier Limoilou.

Bruno Marchand juge qu'il faut attendre d'avoir un véritable portrait de la qualité de l'air avant de changer quoi que ce soit. Il espère maintenant que le ministre de l'Environnement va entendre le message des citoyens de Québec.

Moi, je pars avec l’espoir que le ministre qui a lancé une consultation va écouter les gens qui se sont prêtés au jeu, ils ont mis beaucoup d’efforts et c’est le cas de la Ville , a réagi M. Marchand.

Marchand ne veut pas de consultation bidon

J’ose espérer qu’on ne fait pas une consultation bidon, mais que le ministère de l’Environnement et le ministre vont prendre le temps de lire notre rapport et voir qu’à travers ça, il y a beaucoup de gros bon sens et que ça va lui permettre de guider ses prochaines actions , a-t-il réagi.

En décembre, le gouvernement du Québec a adopté un règlement visant à augmenter de cinq fois la limite quotidienne d'émissions de particules de nickel dans l'air ambiant.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et de Louis Gagné