Un album en cadeau pour les 89 ans de Yoko Ono

Non, Yoko Ono ne sort pas un album pour fêter son anniversaire le 18 février. Ocean Child: Songs of Yoko Ono est un florilège de reprises de ses chansons, une idée de Ben Gibbard, un musicien américain qui l’admire, pour célébrer les 89 ans de l’artiste japonaise.

Il s’agit d’un album de 14 chansons de Yoko Ono auquel ont participé David Byrne, Yo La Tengo, Sharon Van Etten, Japanese Breakfast, The Flaming Lips et Ben Gibbard, chanteur et fondateur du groupe Death Cab for Cutie.

Ce dernier a découvert les chansons de Yoko Ono par hasard avec l’album Feeling the Space, sorti en 1973. Il s’attendait à quelque chose d'expérimental de la part de l'artiste avant-gardiste devenue la compagne de vie de John Lennon.

Finalement, Ben Gibbard est totalement tombé sous le charme. Lorsque j'ai commencé à me plonger dans son catalogue, j'ai trouvé ses chansons incroyablement saisissantes, dit-il. Yoko est, à mon avis, l'une des artistes les plus brillantes du 20e siècle.

Ben Gibbard, chanteur et fondateur du groupe Death Cab for Cutie Photo : Getty Images / Cassandra Hannagan

Avec cet album de reprises, il espère faire découvrir les chansons de Yoko Ono, plus connue pour sa relation avec John Lennon. J'ai du mal à imaginer que lorsque les gens entendent cette musique, ils vont juste hausser les épaules et s'en éloigner. Je pense qu’elle est trop bonne pour être ignorée.

Ben Gibbard n'a jamais rencontré Yoko Ono, mais a eu l’aide de son fils, Sean Lennon, qui a agi comme intermédiaire pour l’album. Sean Lennon en a suggéré le titre et a fourni l'image de la couverture.