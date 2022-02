Québec lance les travaux pour décongestionner l’A-30 entre Brossard et Boucherville

Le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a annoncé vendredi que les travaux pour la décongestion de l'autoroute 30 vont débuter dès cette année afin de rendre la circulation plus fluide entre Brossard et Boucherville.

Les plans prévoient l'ajout d'une troisième voie par direction pour le transport collectif et le covoiturage. On construira aussi un accès vers la station Brossard du Réseau express métropolitain (REM).

Pour améliorer les conditions de circulation, la hauteur des bretelles des échangeurs sera modifiée et des voies auxiliaires seront ajoutées à proximité des autoroutes 10 et 20 ainsi que des routes 112 et 116.

Plus d'information à venir