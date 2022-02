Grève à l’Université Acadia : la province nomme un conciliateur

Les professeurs, bibliothécaires, archivistes et instructeurs de l'université de Wolfville, en Nouvelle-Écosse, sont en grève depuis le 1er février. Ils demandent un nouveau contrat de travail avec des salaires plus élevés, une plus grande sécurité d'emploi et une meilleure diversité du corps professoral.

Le doyen et vice-recteur à l'enseignement de l’université, Dale Keefe, admet que les progrès sont lents, mais il dit que l'université a été en contact à plusieurs reprises ces derniers jours avec un conciliateur nommé par la province. Il ajoute que l’institution se préparait à recommencer les négociations.

Nous travaillons avec lui , dit le doyen en parlant du conciliateur. Il rappellera les parties à la table quand il pensera que ce sera productif.

Dale Keefe assure que l'université souhaite un accord équitable et durable.

Dale Keefe est doyen et vice-recteur aux études de l'Université Acadia. Photo : (David Laughlin/CBC)

Il ajoute qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre par rapport à la dernière offre de l'université remise juste avant la grève.

Nous devons réfléchir sur les impacts à long terme sur l'institution et pas seulement à court terme.

Jeudi, un groupe d'environ 50 étudiants a organisé une marche en soutien à l'association des professeurs.

Jon Saklofske, porte-parole du syndicat et professeur d'anglais et de théâtre, a dit que les membres du corps professoral étaient ravis de voir les étudiants s'impliquer et s'engager, malgré les circonstances.

Jon Saklofske est porte-parole de l'Association des professeurs de l'Université Acadia et professeur d'anglais et de théâtre. Photo : (David Laughlin/CBC)

Comme le doyen, Jon Saklofske espère que la semaine prochaine, qui aurait été une semaine de lecture pour les étudiants, puisse mener à des progrès.

Cette semaine de lecture est une excellente occasion de s'asseoir à la table des négociations avec les deux parties et de discuter des problèmes complexes que nous essayons de résoudre , pense-t-il.

Le doyen dit que l'objectif est de ramener les élèves en classe pour le 28 février pour que le trimestre ne soit pas trop affecté.

Si nous pouvons le faire, nous sommes convaincus que nous pourrons terminer le mandat avec des ajustements mineurs.