Le conseil municipal de Winnipeg examinera des balises pour les réunions en ligne

Pendant la réunion du 27 janvier, la présidente du conseil et conseillère municipale de Old Kildonan, Devi Sharma, a interrompu la rencontre virtuelle sur la vente du terrain de golf John Blumberg pour rappeler aux conseillers l’importance de respecter le décorum.

Elle soutient que lors d’une réunion virtuelle, le participant doit être à son siège que ce soit au bureau ou à distance.

À la suite de cet incident, Devi Sharma a présenté une motion sur le format de la participation des conseillers aux réunions en ligne.

Selon les règles proposées, les conseillers qui se joignent virtuellement aux réunions doivent avoir leur caméra allumée en permanence et se trouver dans un bureau approprié avec un arrière-plan flou ou neutre.

Si un conseiller doit se joindre à une réunion, il doit obtenir l'autorisation du président du comité. Lorsque c’est le président du conseil qui doit participer à une autre rencontre, il doit obtenir l’accord de la majorité des membres du comité.

Un participant ne peut se joindre à la réunion en mode audio que s'il éprouve des difficultés techniques ou si la majorité des membres du comité y consentent.

Les faits

Alors que le conseiller Mathieu Allard participait à la réunion du mois du janvier au volant de sa voiture, la présidente du conseil, Devi Sharma lui a demandé de se déconnecter le temps qu’il se rende à son siège.

Madame la présidente, je suis à mon siège , a répondu Mathieu Allard.

M. Allard a ajouté qu’il n’y avait pas de raison pour lui de ne pas participer à la réunion.

Devi Sharma a avoué qu’elle était inquiète pour sa sécurité et qu'ils pouvaient poursuivre la conversation hors ligne.

Dans une entrevue avec CBC, Mathieu Allard affirme qu’il conduisait avec prudence et respectait le Code de la route du Manitoba.

Mais selon Mme Sharma il est nécessaire de respecter certaines exigences lors des discussions, quoique de façon virtuelle.

Il s'agit d'affaires officielles de la ville que nous menons et nous traitons de questions très lourdes et importantes. Les règles de décorum et de professionnalisme doivent être respectées.

Mathieu Allard soutient que son geste illustre les défis de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Ce sont des considérations sur le degré de flexibilité que vous pouvez avoir dans votre travail , mentionne-t-il.

Le conseiller municipal de Saint-Norbert-Seine, Markus Chambers dit comprendre ces préoccupations, mais lorsque nous sommes dans la salle du conseil, nous devrions nous concentrer sur les affaires de la Ville .

Le conseiller Allard maintient son droit de participer à la réunion tout en conduisant tout en assurant qu’il suivra les nouvelles règles du comité.

Le comité de direction de la politique de la Ville, dont fait partie Mathieu Allard, débattra des règles lors de sa réunion du mois prochain.

Avec les informations de Sam Samson