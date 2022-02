Tour d’horizon des activités à l’occasion de la semaine de relâche

Que ce soit en plein air ou au chaud, les familles de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine auront un vaste choix d’activités proposées par les municipalités et les villes dans le cadre de la semaine de relâche.

Seul le Centre de services scolaire (CSS) des Îles prévoit sa semaine de relâche du 13 au 17 mars. La semaine de relâche dans tous les autres centre de services scolaire CSS de la Gaspésie se déroulera du 28 février au 4 mars.

À Matane, la Ville met sur pied des ateliers pour les écolos, pour les mordus de sciences, pour les intellos, les sportifs et les artistes. Le passeport vaccinal est exigé pour les jeunes âgés de 13 ans et plus qui participeront à des activités intérieures et à celles extérieures qui nécessitent des contacts fréquents et prolongés. Les places sont limitées pour les activités intérieures.

Des activités de ski et de glissade accompagnées de musique latino et d'un service de cantine sont prévues pour les moins de 17 ans à Cap-Chat les 27 et 28 février. Une sortie au cinéma, une initiation au patin disco, une ronde de quilles et un bingo bonbon attendent les jeunes plus tard dans la semaine. Le passeport vaccinal est requis pour toutes les activités.

La Ville de Sainte-Anne-des-Monts mettra en ligne sa programmation au cours de la prochaine semaine.

Baie-des-Chaleurs

Des activités culturelles sont au rendez-vous à Carleton-sur-Mer, à la bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé. Deux films, dont Les oiseaux ivres d’Yvan Grbovic sont au programme du Cinétoile au Quai des arts.

L’organisme Bouge pour que ça bouge orchestre l’événement Février Festif. Une programmation pour les familles se déroula entièrement en plein air à la Zone Festive Desjardins sur le terrain du Cégep de la Gaspésie et des Îles du campus de Carleton.

On invite les jeunes de 10 ans et plus à venir bouger lors des Matinées éveillées. Il n’y a pas d’école cette semaine-là, on ne veut pas que les jeunes se ramassent au sous-sol à jouer au PlayStation. On a une liste de jeux et d’activités pour eux , explique le coordonnateur de Février Festif, Jean-Simon Landry.

Sculptures sur neige, soirées cinéma en plein air et activités sportives sont au menu lors de la semaine de relâche.

Deux 5 à 7 festifs sont organisés et réservés aux adultes en partenariat avec la microbrasserie Le Naufrageur. Un feu de camp réchauffera les participants bien installés sur une terrasse éclairée.

Les inscriptions sont requises pour certaines activités afin de limiter la taille des groupes. Les bénévoles du Février Festif assureront la distanciation physique entre chaque groupe. Le passeport vaccinal n’est pas requis pour ces activités extérieures.

Péninsule gaspésienne

Le patinage et le hockey sont à l’honneur à Gaspé durant la semaine de relâche. Pour les amateurs de jeux vidéo, un tournoi sur XBOX est offert aux adeptes du jeu NLH 2021 le 5 mars.

Les Îles-de-la-Madeleine

La semaine de relâche a lieu plus tard en mars aux Îles-de-la-Madeleine. La Municipalité des Îles finalise sa programmation.