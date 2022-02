Un coup de pouce financier pour les organismes sportifs au Nouveau-Brunswick

Il s’agit d’une aide unique pouvant atteindre 10 000 $. Elle est destinée aux organismes qui ont dû annuler des programmes ou des événements entre le 13 décembre 2021 et le 18 février 2022 en raison du passage aux phases 2 et 3 de lutte contre la COVID-19.

L’annulation récente d’événements sportifs et les restrictions imposées à la programmation des sports ont entraîné des pertes financières et augmenté les taux d’abandon chez les participants. Le fonds de rétablissement de la COVID-19 contribuera à l’effort de relance ainsi qu’à la survie et à la prospérité du secteur sportif sans but lucratif , affirme la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Tammy Scott-Wallace, citée dans un communiqué.

Les demandes d’aide sont acceptées jusqu’au 11 mars. Le gouvernement invite les intervenants à consulter son site web  (Nouvelle fenêtre) pour se renseigner sur cl fonds et sur la présentation d’une demande.