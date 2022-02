Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique dénonce les actes qui seraient survenus sur un chantier du gazoduc Coastal GasLink, près de Houston, en Colombie-Britannique, et les qualifie « d'actes criminels odieux ».

La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) dit avoir été appelée dans la nuit de mercredi à jeudi par des employés de Coastal GasLink qui alléguaient avoir été attaqués par une vingtaine de personnes, dont certaines brandissaient des haches.

La GRC raconte que la route qui mène au chantier était jonchée d'arbres abattus, de souches recouvertes de goudron, de câbles et de planches transpercées de pointes.

La police soutient que des personnes leur ont lancé des bombes fumigènes et des bâtons en feu alors qu’ils tentaient de se frayer un chemin sur la route et qu’un agent a été blessé.

Coastal Gaslink affirme qu'une vingtaine de personnes ont causé des millions en dommages à son chantier de construction d'un gazoduc, près de Houston en Colombie-Britannique. Photo : BC RCMP

Des photos partagées par Coastal GasLink montrent des équipements détruits ou endommagés.

La compagnie gazière a confirmé dans un communiqué qu’aucun employé n'a été blessée, mais affirme avoir subi des dommages à ses équipements s'élevant à plusieurs millions de dollars.

Les attaques se seraient produites, dit l'entreprise, à l'endroit où un campement et un barrage avaient été installés cet automne par des opposants au projet et qui ont été démantelés deux mois plus tard par les policiers.

La GRC a déclaré que personne n’a été arrêté et qu’aucun suspect n’a été identifié.

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a écrit dans un message Twitter que le gouvernement canadien dénonce cet incident.

Le groupe de manifestants qui s'opposent depuis longtemps à la construction du gazoduc n'a pas encore répondu aux demandes d'entrevue de CBC/Radio-Canada.

Le projet Coastal Gaslink est appuyé par les conseils de bande élus des Premières Nations de la région, mais fait face à une opposition tenace de la part de chefs héréditaires Wet'suwet'en.

Une injonction de la Cour suprême de la province interdit aux opposants au gazoduc Coastal GasLink d'entraver l'accès aux chantiers.

Avec des informations de Betsy Trumpener et Andrew Kurjata