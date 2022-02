Un adolescent accusé d’avoir poignardé un chauffeur d'autobus à Toronto

Selon la police, le conducteur d'autobus a été poignardé mercredi dans le nord-ouest de la ville à la suite d'une dispute au sujet des tarifs.

Les policiers recherchent deux autres suspects, qui seraient âgés de 15 à 17 ans.

Les enquêteurs racontent que la dispute a commencé à bord de l'autobus pour se poursuivre à l'extérieur du véhicule, où le chauffeur a été poignardé.

L'homme dans la cinquantaine a été transporté à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

L'accusé de 14 ans a comparu en cour jeudi.

Selon les policiers, l'un des deux autres suspects est mince et mesure environ 1,7 m. Il portait des vêtements de couleur sombre. L'autre est un peu plus grand et portait un manteau d'hiver de couleur bleu foncé.