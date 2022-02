Kenney demande au parlement albertain de s’opposer à la Loi sur les mesures d’urgence

Dans une vidéo publiée sur Twitter jeudi, le premier ministre albertain a déclaré que le recours à la loi par le gouvernement fédéral est disproportionné et injustifié.

La décision du premier ministre d'invoquer maintenant la Loi fédérale sur les urgences me dérange beaucoup , a-t-il dit.

L'Alberta va continuer de s'opposer fermement à cette utilisation inutile et, à mon avis, contre-productive de la loi sur les mesures d’urgence. Une citation de :Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta

Il a indiqué qu’en raison de leur illégalité, ces blocages doivent cesser, car le Canada est un pays fondé sur la primauté du droit qui s’applique à tous . Il estime toutefois que les provinces disposent des outils nécessaires pour maintenir la loi.

[Nous sommes capables de maintenir la loi], comme cela a été démontré au poste frontalier de Coutts en début de semaine. L'utilisation pour la première fois de ces pouvoirs extraordinaires crée un précédent très inquiétant.

Le vote à l'Assemblée législative albertaine n'empêchera le gouvernement fédéral d'avoir recours à la Loi sur les mesures d'urgence, puisqu'elle relève du fédéral.

L’ire de l’opposition en Chambre

Lors du débat à la Chambre des communes jeudi, la chef intérimaire du Parti conservateur, Candice Bergen, a déclaré que la décision d’invoquer la loi sur les mesures d’urgence ne faisait qu’augmenter les tensions au pays.

Au cours des trois dernières semaines, le premier ministre n'a pas pris de mesures significatives pour désamorcer les manifestations et n'a pas utilisé les outils dont il disposait, il s'est contenté des mesures les plus extrêmes.

Le premier ministre du Canada a défendu le recours à la loi en stipulant qu'il était pour le bien de l’économie, des familles et des travailleurs. Il est plus que temps que ces activités illégales et dangereuses prennent fin, y compris ici, à Ottawa .

[Les manifestants] constituent une menace pour notre économie et nos relations avec nos partenaires commerciaux. Ils constituent une menace pour les chaînes d'approvisionnement et la disponibilité des biens essentiels, comme la nourriture et les médicaments. Et ils constituent une menace pour la sécurité publique , a-t-il déclaré au Parlement.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a déclaré que son parti appuiera le gouvernement, mais qu'il aura le gouvernement à l'oeil .

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a pour sa part rappelé que le gouvernement du Québec, l'Assemblée nationale, le Bloc québécois et même les conservateurs du Québec s'étaient tour à tour prononcés contre cette loi.

Un vote sur la Loi sur les mesures d’urgence est prévu lundi. Toutefois, les débats concernant le recours à la Loi sur les mesures d'urgence n'auront pas lieu vendredi à la Chambre des communes et au Sénat, en raison de l'intervention policière imminente visant à déloger les manifestants qui bloquent le centre-ville d'Ottawa depuis maintenant plus de trois semaines.