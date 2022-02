Cri du cœur des maisons de jeunes de l’Estrie pour un meilleur financement

Une campagne de mobilisation a été lancée dans les derniers jours. Appelée « Plus pour nos ados », l'initiative vise à obtenir le soutien de la population et des députés provinciaux.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs des maisons de jeunes sont durement éprouvées. Selon les données du Regroupement des maisons de jeunes du Québec, 45 % d'entre elles ont dû fermer leurs portes ou réduire leurs heures d'ouverture par manque de personnel.

Le sous-financement des maisons de jeunes n'est pas nouveau, mais il a pris de l'ampleur au cours des deux dernières années. On vit une crise au niveau du personnel. Il y a eu beaucoup de mouvement. On a de la misère à retenir notre monde en maison de jeunes. [...] C'est important d'offrir des milieux où il y a des adultes significatifs, qui sont là pour les jeunes à travers le temps, les années. On veut augmenter notre financement pour pouvoir retenir notre personnel , rappelle l'intervenant à la Place des jeunes l'Intervalle de Brompton, Frantz Gauthier.

Cette pénurie de main-d'oeuvre a des impacts sur les services offerts, rappelle-t-il. En raison du grand roulement de personnel, des maisons de jeunes ont dû réduire leurs heures d'ouverture. Ce sont donc les services aux adolescents qui sont réduits. Il y a 350 maisons de jeunes au Québec. C'est le premier endroit où ils vont après l'école ou les fins de semaine, c'est là qu'ils socialisent. Ce sont de merveilleux milieux parce qu'on s'adapte aux jeunes. On est là pour eux. S'ils veulent certains types de service, on va les créer.

« C'est important pour eux surtout dans la période que l'on vient de vivre. Il faut soutenir nos organismes parce qu'on est la première ligne. On est leur filet de sécurité. » — Une citation de Frantz Gauthier, intervenant à la Place des jeunes l'Intervalle de Brompton

Fonctionner au tiers du budget

Selon Frantz Gauthier, les maisons de jeunes n'ont que le tiers du budget dont elles auraient besoin pour bien fonctionner. On fait des tours de magie. On fait beaucoup de sollicitation, de recherches de dons et de subventions. C'est du temps que l'on pourrait mettre avec nos ados pour créer des programmes qu'ils demandent.

M. Gauthier soutient que son organisme va plutôt bien dans les circonstances. Mes collègues, je les ai depuis un an. Je suis content d'avoir des gens pour un an. On s'entend que ce n'est pas une longue période. J'ai déjà travaillé dans une maison de jeunes où on avait les mêmes collègues pendant dix ans. Ce n'est pas une situation exceptionnelle à ma maison de jeunes. C'est vécu ailleurs.

Ce dernier rappelle que la constance du personnel est particulièrement importante dans les maisons de jeunes. Pour les ados, c'est important qu'ils revoient toujours les mêmes visages. C'est peut-être parce que ça bouge beaucoup à la maison. Ils ont besoin d'avoir des adultes significatifs qui sont là dans leur vie à long terme. On a de la difficulté à leur offrir ça. C'est bien dommage.

Des témoignages sur l'importance des maisons de jeunes pour les d'adolescents ont été recueillies et seront publiés sur les réseaux sociaux. On va aussi solliciter nos députés pour les sensibiliser à la situation des maisons de jeunes , dit M. Gauthier.

En Estrie, on compte 14 maisons de jeunes.