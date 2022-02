Les cours sont suspendus dans les écoles de Tadoussac à Baie-Trinité

Le personnel scolaire doit tout de même se rendre au travail. Les services de garde sont ouverts, mais les élèves doivent rester chez eux.

Des alertes de neige sont en vigueur dans les secteurs de Baie-Comeau, Forestville, Les Escoumins.

La route 138 est fermée aux véhicules lourds entre Tadoussac et Les Escoumins et Les Escoumins et Forestville.

Les autorités demandent aux automobilistes d’adapter leur conduite.