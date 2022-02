Bishop’s lance un outil de signalement pour les incidents de violence sexuelle

Les gestes de nature sexuelle survenus à l'Université Bishop's pourront être signalés en ligne. L'établissement lance une application en partenariat avec l'organisme REES (Respecter, éduquer et habiliter les survivantes).

La plateforme de signalement en ligne est accessible à toute heure du jour et de la nuit et comprend plusieurs options de déclarations d'incidents. L'application fournit également des informations quant aux ressources et au soutien disponibles pour les victimes de violences sexuelles.

Il également possible de signaler un événement sur le site internet de l'organisme Respecter, éduquer et habiliter les survivantes REES .

Nous sommes engagés dans la prévention des violences sexuelles et dans la diminution des obstacles reliés aux signalements de violences sexuelles. Nous encourageons les membres de notre communauté à se familiariser avec ce nouvel outil qui se veut un complément à nos politiques et à notre réseau de soutien , a indiqué le principal de l'Université Bishop's, Michael Goldboom.

L’Université Bishop’s est le premier établissement d’enseignement postsecondaire au Québec à adhérer au programme REES. Plusieurs autres universités au Canada ont implanté ce service.

D’après un sondage mené en 2019 par Statistiques Canada, 71 % des étudiants de niveau postsecondaire ont été témoins ou victimes de comportements sexualisés non désirés au cours d'une année et moins d’une personne sur dix a rapporté un événement.