Annulation du transport scolaire à Ottawa et dans l’est ontarien

La tempête hivernale, combinée au dispositif mis en place par le Service de police d’Ottawa (SPO) dans la capitale fédérale, perturbe le transport scolaire à Ottawa et dans l’est ontarien.

Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa annonce que le transport scolaire est annulé en raison des mauvaises conditions routières, vendredi matin. Une annonce qui concerne notamment Ottawa, les Comtés unis de Prescott-Russell, Carleton place et Marionville.

Les conseils scolaires anglophones et les deux conseils scolaires francophones, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) sont touchés par cette annulation du transport en commun.

Mais les écoles demeurent ouvertes, est-il précisé, à l’exception de celles du conseil scolaire public anglophone d’Ottawa, fermées en raison d’une journée pédagogique.

Dans l’est ontarien, le consortium de l’Est a également annoncé l'annulation du transport scolaire dans toutes les régions qu'il dessert en raison des conditions météorologiques. Les écoles demeurent toutefois ouvertes, notamment celles du Conseil scolaire de district de l'Est de l'Ontario (CSDCEO).

Le Upper Canada District School Board (UCDSB) et le Catholic District School Board of Eastern Ontario indiquent eux aussi que tous les bus et transports spéciaux sont annulés pour toutes leurs écoles en raison des mauvaises conditions routières, mais que leurs écoles demeurent toutefois ouvertes.